سه راه تقویت باورهای اعتقادی

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجت الاسلام مرتضی وافی در مجلس عزاداری قبل از نماز مغرب و عشا در شبستان امام خمینی(ره) حرم بانوی کرامت با اشاره به آیه شریفه «مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ»، اظهار داشت: قرآن کریم با دو واژه «ایمان» و «عمل صالح»، زمینههای رشد و کمال انسان را ترسیم کرده است. انسانی که این دو بعد را در خود محقق کند، به درجهای از انسانیت میرسد که شایسته لقب «عبد صالح» میشود.
وی یکی از مسائل مهم در نظام باورها و اعتقادات را تزلزل ناپذیری در برابر شبهات دانست و افزود: امیرالمؤمنین علیهالسلام در نهجالبلاغه میفرمایند که وقتی فتنهها میآیند، انسان را در شبهات فرو میبرند و اگر نظام اعتقادی محکم نباشد، انسان منحرف میشود یا متحیر میماند. حضرت فرمودند «برای هر پیمانشکنی، یک شبهه وجود دارد» گاهی یک شبهه، مسیر یک جامعه را تغییر میدهد.
وافی با اشاره به راههای تقویت باورهای اعتقادی، گفت: انس با عالمان دینی، مطالعه کتابهای ارزشمند مانند «طرح کلی اندیشه اسلامی» از رهبر معظم انقلاب و آثار شهید مطهری، و توجه به متون دینی مانند قرآن و نهجالبلاغه، سه راه اساسی برای تقویت مبانی اعتقادی است. رهبر معظم انقلاب بارها بر اهمیت کتابخوانی و استناد به قرآن در سخنرانیها تأکید داشتهاند.
سخنران حرم مطهر با اشاره به پیام عاشورا در حوزه عمل، تصریح کرد: عاشورا میدان محک و معیاری برای تشخیص صادقان از مدعیان بود. اصحاب سیدالشهدا علیهالسلام با عمل صالح خود، به مقام «حَلَلْتُمْ بِفِنَائِهِ» و «فَوْزًا عَظِیمًا» رسیدند زیرا ایمان بدون عمل، ادعایی بیش نیست و امام باقر علیهالسلام به جابر فرمودند که صرف ادعای محبت اهل بیت کافی نیست؛ بلکه انسان باید در وادی عمل، اهل مراقبه و خوف از خدا باشد.
وی در پایان با اشاره به دعای امام سجاد علیهالسلام برای فرزندان، گفت: در دعای بیست و پنجم صحیفه سجادیه، امام زین العابدین برای فرزندان خود چنین دعا میکند که «خدایا فرزندان مرا صالح و شایسته بار بیاور». اصل تربیت، میانه و پایان آن به دست خداست و ما فقط وسیلهایم. خدایا به ما توفیق ایمان و عمل صالح عنایت فرما و ما را در مسیر خدمت به دین و مردم قرار بده.
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