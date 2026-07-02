جزئیات مراسم تشییع رهبر شهید در عراق از زبان مقام عراقی

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سعد معن تاکید کرد: پیکر مطهر شهید امت حضرت آیت الله خامنه ای عصر روز سه شنبه هفته آینده به نجف خواهد رسید و مراسم رسمی تشییع توسط دولتمردان دو کشور ایران و عراق برگزار خواهد شد.

سخنگوی ستاد مشترک ارتش عراق تاکید کرد: پیکر مطهر امام شهید، ساعت ۶ صبح روز چهارشنبه با حضور میلیون‌ها عراقی از کوفه تا نجف تشییع می‌شود.

سپهبد سعد معن افزود: بعد از آن در ساعت ۱۶ (به وقت عراق) پیکر مطهر ایشان در برخی مناطق شهر کربلای معلا و سپس در حرم حضرت سید الشهدا (ع) و حضرت ابوالفضل العباس (ع) تشییع خواهد شد.

سپهبد سعد معن خاطرنشان کرد: هیئت های خارجی نیز در این تشییع مشارکت خواهند کرد و برای حضور موکب‌داران عراقی نیز جهت خدمت رسانی به تشییع کنندگان هماهنگی های لازم صورت گرفته است.

روز گذشته شبکه الحره عراق در گزارشی به تشریح برگزاری مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب در عراق پرداخت و اعلام کرد که کمیته اربعین عراق مسئولیت این مراسم را عهده‌دار شده است.

رئیس کمیته رسانه‌ای ویژه مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی در عراق، گزارش داد که برآوردهای اولیه حاکی از مشارکت میلیون‌ها زائر در مراسم تشییع در عراق است.

سعد معن با اشاره به اینکه «طرحی جامع برای سازماندهی مراسم تشییع آماده شده است»، توضیح داد که نشست‌ها با تمامی طرف‌های ذی‌ربط همچنان ادامه دارد و همه نهادهای مسئول برای موفقیت این مناسبت در آمادگی کامل هستند.

وی افزود: کمیته مذکور در روز یکشنبه یا دوشنبه آینده کنفرانس مطبوعاتی دیگری برای اعلام جزئیات سازماندهی مراسم برگزار خواهد کرد.

معن همچنین به اهمیت همکاری شهروندان با دستگاه‌های امنیتی و خدماتی در زمینه برگزاری موفقیت‌آمیز این رویداد و نشان دادن تصویری مثبت از عراق اشاره کرد.

رئیس کمیته رسانه‌ای ویژه مراسم تشییع رهبر انقلاب اسلامی در عراق تصریح کرد که اقدامات برای تکمیل آخرین مراحل طرحی منعطف برای سازماندهی مراسم رو به اتمام است.

سپهبد سعد معن در عین حال تأکید کرد که به دلیل ضیق وقت موجود برای عراق جهت تکمیل تدارکات ویژه این مناسبت، مراسم تشییع در بغداد برگزار نخواهد شد.

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