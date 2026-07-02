حیات رهبر شهید، انسجام ناگسستنی و بازدارندگی را برای ایران به ارمغان آورد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سمینار «نقش پاکستان در ایجاد صلح منطقه‌ای؛ جایگاه استراتژیک ایران، همسویی منطقه‌ای و مسیر ثبات» امروز به میزبانی اندیشکده مطالعات منطقه‌ای (IRS) با حضور جمعی از نخبگان سیاسی، دیپلمات‌ها، فعالان اندیشکده‌ای و اصحاب رسانه در شهر اسلام‌آباد برگزار شد.

«رضا امیری‌مقدم» سفیر ایران در اسلام‌آباد به عنوان سخنران اصلی این برنامه، ضمن قدردانی از حمایت‌های مداوم مردم پاکستان از جمهوری اسلامی ایران در دو جنگ تحمیلی آمریکایی-صهیونیستی و تمجید از تلاش‌های صلح‌جویانه دولت اسلام‌آباد برای دستیابی به توافق نهایی خاتمه جنگ، افزود: ما در آستانه برپایی مراسم تاریخی وداع و تشییع پیکر مطهر قائد امت اسلامی و رهبر شهید جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت‌الله‌العظمی سید علی خامنه‌ای هستیم که بار دیگر مظهر یکپارچگی و انسجام ملت همیشه در صحنه ایران خواهد بود.

وی گفت: امروز تمام جهان شاهد همدلی ملت‌های مظلوم و مقاوم با ایران است، حتی در اروپا نیز برخی از دولت‌ها علیه جنایات بی‌سابقه رژیم صهیونیستی به ستوه آمده و ملت‌های غربی نیز در حمایت از فلسطین و ابراز انزجار از جنگ تحمیلی آمریکایی-صهیونیستی علیه ایران به خیابان‌ها آمده‌اند.

رهبری؛ عامل اصلی بازدارندگی ایران

وی با اشاره به عوامل بازدارندگی جمهوری اسلامی در جریان دو جنگی که توسط دو قدرت اتمی متجاوز بر ملت ایران تحمیل شده بود، افزود: رهبری یکی از عوامل اصلی بازدارندگی کشور است. ملت ایران با بهره‌مندی از رهبری دو شخصیت عظیم‌الشأن حضرت امام خمینی (ره) و امام شهید آیت‌الله سید علی خامنه‌ای (ره) توانستند از جنگ تحمیلی اخیر سرافراز بیرون بیایند.

امیری‌مقدم تأکید کرد: حیات پربرکت شهید آیت‌الله سید علی خامنه‌ای انسجام ناگسستنی و اصل بازدارندگی را برای ملت ایران به ارمغان آورد و این روند تحت هدایت و مدیریت حکیمانه آیت‌الله‌العظمی سید مجتبی خامنه‌ای، سومین رهبر جمهوری اسلامی ایران، ادامه خواهد یافت.

وی افزود: ملت ایران طی یکسال گذشته به جهان نشان داد که چگونه در کنار رهبری و نظام ایستاده و با این یکپارچگی بی‌نظیر بین دولت، حاکمیت و ملت همیشه در صحنه، دشمنان متجاوز را مایوس کردند. آیت‌الله شهید خامنه‌ای اسطوره شجاعت و مقاومت هستند که برای منافع ملت هرگز از فشار و یا قدرت‌نمایی جبهه غربی ذره‌ای واهمه نداشتند.

سفیر ایران در پاکستان گفت: رهبر شهید انقلاب اسلامی همواره بر توانمندی‌های داخلی کشور به ویژه در حوزه دفاعی تأکید داشتند و اگر امروز می‌بینید که دشمنان ما در برابر قدرت موشکی، پهپادی و جنگ الکترونیک نیروهای مسلح ایران دچار درماندگی شده‌اند، مرهون دیدگاه راهبردی و حکیمانه رهبر شهید انقلاب است.

وی اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران از فردای پیروزی انقلاب به فکر ثبات در منطقه بود اما جبهه استکبار جهانی برای تأمین منافع خود و حفاظت از رژیم منفور و نامشروع صهیونی، جنگ را بر منطقه ما و ملت‌هایی که در برابر تجاوزگری و اشغالگری نبرد مشروع می‌کنند، تحمیل کردند.

امیری‌مقدم تأکید کرد: انسجام حاکمیت و ملت در رأس بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران قرار دارد و همین باعث شد تا امروز پیروز میدان شویم و این فتح عظیم را به شهدای عزیز فلسطین، لبنان و یمن تقدیم می‌کنیم.

وی افزود: جمهوری اسلامی ایران همچنین مردم و دولت پاکستان را پیروزی مقتدرانه و عزتمندانه خود شریک می‌داند و ما به شراکت راهبردی میان تهران و اسلام‌آباد افتخار می‌کنیم.

در این سمینار، جوهر سلیم، رئیس اندیشکده مطالعات راهبردی، آصف علی خان درانی، سفیر سابق پاکستان در تهران، ابوبکر یونس، رئیس دفتر شبکه المیادین در اسلام‌آباد، و زهره شاه‌بیک، رایزن مطالعاتی سفارت جمهوری اسلامی ایران، نیز پیرامون اهمیت روابط دوجانبه ایران و پاکستان، فرصت‌های جدید برای تحکیم همکاری‌های منطقه‌ای زیر سایه تفاهم‌نامه خاتمه جنگ تحمیلی و نقش رسانه‌ها در روشنگری توطئه دشمنان جهان اسلام سخنرانی کردند.

سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان امروز اعلام کرد که شهباز شریف، نخست‌وزیر این کشور، در رأس یک هیأت بلندپایه برای شرکت در آیین رسمی ادای احترام به رهبر شهید انقلاب اسلامی ایران، فردا جمعه به تهران سفر می‌کند.

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