برتری آمریکا در منطقه به پایان رسید/ ایران در دوره پساجنگ قدرتمندتر است

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ مراسم رونمایی از گزارش «رویارویی آمریکا-اسرائیل علیه ایران و پیامدهای آن» امروز به میزبانی اندیشکده مطالعات راهبردی اسلامآباد (ISSI) با حضور جمعی از نخبگان سیاسی، دیپلماتهای سابق پاکستان، کارشناسان بینالمللی و همچنین برخی از دیپلماتهای خارجی مقیم شهر اسلامآباد برگزار شد.
آمنه خان، مدیر بخش افغانستان، خاورمیانه و آفریقا مؤسسه مطالعات راهبردی اسلامآباد در سخنان افتتاحیه خود به همکاری مشترک پژوهشگران این مجموعه با جمعی از کارشناسان کشورهای منطقه برای تهیه این گزارش اشاره کرد و افزود: جنگی که اکنون با تفاهمنامه اسلامآباد خاتمه یافته، همچنان نگرانی جدی کشورهای منطقه و جهان محسوب میشود، چرا که اقدامات تحریکآمیز در منطقه دیده میشود که میتواند منجر به تضعیف تلاشهای جاری صلح شود.
وی تأکید کرد: در کنار تلاشهای جاری صلح، جنایات اسرائیل در غزه و لبنان همچنان ادامه دارد، با این حال موضع پاکستان روشن است، ما بر بکارگیری دیپلماسی، تعامل و گفتوگو اصرار داریم و همین مسیر را میبایست ادامه بدهیم.
ملیحه لودهی، نماینده دائم سابق پاکستان در سازمان ملل، به عنوان سخنران اصلی این برنامه اظهار داشت که در گزارش فوق تصریح شده است که وابستگی به بیرون برای تأمین امنیت در داخل هرگز کارساز نیست، لذا کشورهای منطقه میبایست یک سازوکار مشترک و هماهنگ برای مسائل امنیتی تأسیس کنند.
وی با سرزنش از عملکرد منفعلانه سازمان ملل برای توقف جنایات اسرائیل در غزه و تبلیغ مأموریت به اصطلاح شورای صلح غزه، تأکید کرد: سازمان ملل در جنگ تحمیلی علیه ایران نیز از مسئولیت خود غافل بود و ما دیدیم که چگونه رویکرد نظامی منجر به تخریب روند دیپلماسی و مذاکرات شد.
ایران قدرتمندتر از قبل در دوره پساجنگ
این دیپلمات کهنهکار پاکستان افزود: وضعیت فعلی در منطقه بیانگر شکست جنگ تحمیلی آمریکایی-صهیونیستی علیه ایران است، یعنی دوره زورگویی به اتمام رسیده و کسی نمیتواند با تهدید و تعیین ضربالاجل برای دیگر کشورها آنان را تسلیم کند.
وی اظهار داشت: ایران ثابت کرد که قدرت استقامت بالایی دارد، کشوری که از چندین دهه متحمل سختترین تحریمهای آمریکا است، اجازه نداد تا متجاوزان به اهداف خود برسند و ما امروز مشاهده میکنیم که نظام ایران از قدرت کافی برخوردار میباشد.
سفیر پیشین پاکستان در لندن و واشنگتن تأکید کرد: ایران، زورگویان را به چالش کشید و ثابت کرد که در دوره پساجنگ قدرتمندتر ظاهر شده است. لذا دیگر بازیگران قدرت منطقه یا قدرتهای جهان از سرنوشت جنگ آمریکا باید درس بگیرند.
وی با طرح این پرسش که آیا برتری آمریکا در خاورمیانه به پایان رسیده است؟ گفت: بله، امروز دیگر آمریکا برتری خود را در منطقه از دست داده و کشورهای حوزه خلیج فارس نیز باید این واقعیت را درک کنند.
در این مراسم خالد محمود، رئیس اندیشکده مطالعات راهبردی اسلامآباد و سفیر پیشین پاکستان در تهران، ضمیر اختر، کارشناس برجسته هستهای و نماینده دائم سابق پاکستان در سازمانهای بینالمللی در وین و سرور نقوی، نماینده دائم پیشین پاکستان در آژانس بینالمللی انرژی اتمی نیز سخنرانی کردند.
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