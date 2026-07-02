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حماس: طرح محدودیت پخش اذان، تشدید جنگ رژیم صهیونیستی علیه مقدسات اسلامی است

۱۱ تیر ۱۴۰۵ - ۱۵:۳۱
کد مطلب: 1834493
حماس: طرح محدودیت پخش اذان، تشدید جنگ رژیم صهیونیستی علیه مقدسات اسلامی است

جنبش حماس در واکنش به تصویب اولیه طرح محدودسازی پخش اذان در کنست رژیم صهیونیستی، این اقدام را تشدید حملات علیه مقدسات اسلامی و هویت فلسطینی دانست و تأکید کرد این قانون ناقض آزادی عبادت و مغایر با قوانین و موازین بین‌المللی است.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حماس در بیانیه‌ای اعلام کرد تصویب اولیه این طرح در کنست، اقدامی خطرناک در چارچوب سیاست‌های رژیم صهیونیستی برای هدف قرار دادن مقدسات اسلامی، محو هویت عربی و اسلامی فلسطین و تحمیل واقعیت‌های جدید به‌ویژه در قدس اشغالی و مسجدالاقصی است. این جنبش افزود چنین قوانینی بیانگر گسترش رویکردهای افراط‌گرایانه و ادامه پروژه یهودی‌سازی سرزمین‌های اشغالی است.

این جنبش تأکید کرد اذان همواره نماد ماندگار اسلام و بخشی جدایی‌ناپذیر از هویت فلسطین و قدس خواهد ماند و قوانین و اقدامات رژیم صهیونیستی هرگز قادر به خاموش کردن صدای مساجد یا تغییر هویت تاریخی و دینی این سرزمین نخواهد بود. حماس همچنین از ملت فلسطین، کشورهای عربی و اسلامی و نهادهای حقوقی و دینی خواست با تقویت اقدامات مشترک، از مسجدالاقصی، آزادی عبادت و حقوق فلسطینیان در برابر سیاست‌های رژیم صهیونیستی دفاع کنند.

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