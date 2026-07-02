حماس: طرح محدودیت پخش اذان، تشدید جنگ رژیم صهیونیستی علیه مقدسات اسلامی است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حماس در بیانیه‌ای اعلام کرد تصویب اولیه این طرح در کنست، اقدامی خطرناک در چارچوب سیاست‌های رژیم صهیونیستی برای هدف قرار دادن مقدسات اسلامی، محو هویت عربی و اسلامی فلسطین و تحمیل واقعیت‌های جدید به‌ویژه در قدس اشغالی و مسجدالاقصی است. این جنبش افزود چنین قوانینی بیانگر گسترش رویکردهای افراط‌گرایانه و ادامه پروژه یهودی‌سازی سرزمین‌های اشغالی است.

این جنبش تأکید کرد اذان همواره نماد ماندگار اسلام و بخشی جدایی‌ناپذیر از هویت فلسطین و قدس خواهد ماند و قوانین و اقدامات رژیم صهیونیستی هرگز قادر به خاموش کردن صدای مساجد یا تغییر هویت تاریخی و دینی این سرزمین نخواهد بود. حماس همچنین از ملت فلسطین، کشورهای عربی و اسلامی و نهادهای حقوقی و دینی خواست با تقویت اقدامات مشترک، از مسجدالاقصی، آزادی عبادت و حقوق فلسطینیان در برابر سیاست‌های رژیم صهیونیستی دفاع کنند.

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