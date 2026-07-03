سازمان ملل: بیش از ۱۷ میلیون نفر در شمال نیجریه با بحران حاد غذایی مواجه هستند

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ برنامه جهانی غذا وابسته به سازمان ملل متحد اعلام کرد که تشدید درگیری‌ها و کاهش منابع مالی کمک‌های بشردوستانه، شمال نیجریه را با شدیدترین بحران گرسنگی در نزدیک به یک دهه گذشته مواجه کرده است.

این نهاد حقوق بشری اعلام کرد: اکنون بیش از ۱۷ میلیون نفر در ۹ ایالت درگیر منازعه در نیجریه با ناامنی حاد غذایی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. به گزارش این نهاد وابسته به سازمان ملل، تازه‌ترین ارزیابی امنیت غذایی نشان می‌دهد شمار افرادی که با سطوح بحرانی، اضطراری یا فاجعه‌بار گرسنگی روبه‌رو هستند، نسبت به ارزیابی قبلی نزدیک به ۲ میلیون نفر افزایش یافته است.

برنامه جهانی غذا اعلام کرد که وضعیت به‌ویژه در ایالت بورنو بحرانی است؛ جایی که ازسرگیری حملات شورشیان و کاهش کمک‌های غذایی، بیش از سه میلیون نفر را با ناامنی حاد غذایی مواجه کرده است. از این تعداد، بیش از ۷۵۰ هزار نفر با گرسنگی شدید دست‌وپنجه نرم می‌کنند و بیش از ۱۰ هزار نفر نیز به مرحله گرسنگی فاجعه‌بار رسیده‌اند.

این نهاد هشدار داد که اگرچه افرادی که در سطح فاجعه‌بار گرسنگی قرار دارند، بخش کوچکی از جمعیت آسیب‌دیده را تشکیل می‌دهند، اما این آمار بیانگر وخامت سریع اوضاع انسانی است؛ وضعیتی که بر اثر درگیری‌ها، آوارگی گسترده و کاهش کمک‌های بشردوستانه ایجاد شده است.

برنامه جهانی غذا تأکید کرد که برای جلوگیری از وخیم‌تر شدن بحران، طی ۶ ماه آینده به‌طور فوری به ۸۹ میلیون دلار بودجه نیاز دارد تا بتواند کمک‌های غذایی، خدمات تغذیه‌ای و عملیات حیاتی لجستیکی خود را در شمال نیجریه ادامه دهد.

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