سازمان ملل: بیش از هزار غیرنظامی سودانی در ۵ ماه با پهپادها کشته شدند

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد اعلام کرد که بیش از هزار غیرنظامی سودانی در پنج ماه گذشته در حملات پهپادی جان خود را از دست داده‌اند و از استفاده بی‌رویه از پهپادها در جنگ جاری میان ارتش سودان و نیروهای پشتیبانی سریع انتقاد کرد.

فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، امروز (دوشنبه) در سخنرانی خود در شورای حقوق بشر در ژنو گفت: استفاده از پهپادها در جنگ سودان در ماه‌های گذشته «افزایش شدیدی» داشته است.

وی افزود: «در سودان، دامنه درگیری هولناک گسترش یافته و سرعت گرفته است که با افزایش شدید استفاده از پهپادها در جنگ همراه بوده است. تورک اشاره کرد که از ژانویه تا مه ۲۰۲۶، بیش از هزار غیرنظامی در حملات پهپادی کشته شده‌اند.

از آوریل ۲۰۲۳، نیروهای پشتیبانی سریع و ارتش سودان به دلیل اختلاف بر سر نحوه ادغام این نیروها در ساختار نظامی، درگیر جنگ شده‌اند. این درگیری به قحطی منجر شده که یکی از بدترین قحطی‌ها در جهان محسوب می‌شود. همچنین ده‌ها هزار سودانی کشته و حدود ۱۳ میلیون نفر نیز آواره شده‌اند.

دولت سودان، نیروهای پشتیبانی سریع را به اعدام ده‌ها غیرنظامی در مناطق تحت کنترل خود و همچنین اداره یک شبکه سازمان‌یافته قاچاق اعضای بدن در زندان‌های «دقریس» و «شالا» در منطقه دارفور متهم کرده است.

این اتهامات در یادداشتی مطرح شده که توسط مأموریت دائم سودان در سازمان ملل به شورای امنیت و دبیرکل سازمان ملل، آنتونیو گوترش، ارائه شده است.

دولت سودان همچنین اعلام کرد که نیروهای پشتیبانی سریع اخیراً ۱۵ غیرنظامی مجروح را در دانشگاه الفاشر به اتهام همکاری با ارتش سودان و نیروهای مشترک دارفور اعدام کرده‌اند.

مأموریت سودان از شورای امنیت، دبیرکل سازمان ملل، کمیته بین‌المللی صلیب سرخ، کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل و نهادهای مرتبط خواسته است تا این نقض‌ها را محکوم کرده و برای آزادی زندانیان، اسرا و بازداشت‌شدگان اقدام کنند.

نیروهای پشتیبانی سریع مراکز پنج استان دارفور در غرب سودان (از مجموع ۱۸ استان) را در کنترل دارند، در حالی که ارتش بیشتر مناطق ۱۳ استان باقی‌مانده در جنوب، شمال، شرق و مرکز و همچنین پایتخت، خارطوم، را در اختیار دارد.

استان دارفور حدود یک‌پنجم مساحت سودان (بیش از یک میلیون و ۸۰۰ هزار کیلومتر مربع) را تشکیل می‌دهد، اما اکثر جمعیت ۵۰ میلیونی سودان در مناطق تحت کنترل ارتش زندگی می‌کنند.

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