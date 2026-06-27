شیخ احمد قبلان: توافق با اسرائیل مشروعیت ندارد و هرگز اجرا نخواهد شد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شیخ احمد قبلان، مفتی جعفری ممتاز لبنان، در بیانیه‌ای اعلام کرد توافقی که میان دولت کنونی لبنان و رژیم اسرائیل با میانجیگری آمریکا حاصل شده، از نظر او «فاقد هرگونه مشروعیت» بوده و یکی از بزرگ‌ترین بحران‌های ملی در تاریخ لبنان به شمار می‌رود. وی تأکید کرد دولت فعلی در این توافق تنها نماینده خود بوده و نمایندگی ملت لبنان را بر عهده ندارد.

وی همچنین مدعی شد مفاد این توافق، اختیارات گسترده‌ای برای ارتش اسرائیل در ارتباط با عملکرد ارتش لبنان و مناطق اشغالی در نظر گرفته و به‌صورت ضمنی حاکمیت این رژیم بر بخش‌هایی از اراضی اشغالی لبنان را به رسمیت می‌شناسد. به گفته او، چنین توافقی استقلال و حاکمیت ملی لبنان را با چالش جدی مواجه می‌کند.

مفتی جعفری ممتاز لبنان در ادامه با هشدار نسبت به پیامدهای این توافق، آن را «فاجعه‌ای ملی» توصیف کرد و اظهار داشت کسانی که مانع ایفای نقش ارتش لبنان در دفاع از کشور شده‌اند، اکنون نیز در پی تضعیف جایگاه این نهاد هستند. وی افزود این توافق، حاکمیت لبنان را در اختیار واشنگتن و تل‌آویو قرار می‌دهد و تأکید کرد که «این توافق ننگین، هر اندازه هم هزینه در پی داشته باشد، به اجرا نخواهد رسید.»

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