به گزارش خبرگزای بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مفتی جعفری لبنان امروز یکشنبه با انتشار پیامی، توافق دولت این کشور با رژیم صهیونیستی را مظهر فتنه‌افروزی دانست.

شیخ احمد قبلان، خطاب به مردم لبنان گفت: من به مردم و طیف‌های سیاسی لبنان می‌گویم که آتش فتنه دولت کنونی را پیش از آنکه سراسر لبنان را بسوزاند، خاموش کنید.

شیخ قبلان همچنین گفت که نباید اجازه داد لبنان در برابر دیدگان ما، به خاطر تیمی بسوزد که برای این فتنه، انتخاب شده بودند.

این مفتی لبنانی از مردم این کشور گفت که باید مانند یک خانواده و بر اساس یک چارچوب ملی زندگی کنیم که ضامن حاکمیت لبنان باشد.

لبنان و اسرائیل شامگاه جمعه، پس از چهار روز مذاکرات در واشنگتن با میانجی‌گری آمریکا و در پی برگزاری دور پنجم گفت‌وگوها، توافقی کلی و مقدماتی را امضا کردند.

«حسن فضل‌الله» نماینده حزب‌الله در پارلمان لبنان قاطعانه گفت که حزب‌الله چنین توافقی را نامشروع و غیرقانونی می‌داند و تمامی ظرفیت خود را برای مقابله با اجرای آن به کار خواهد گرفت. او گفت: مذاکرات مستقیم با دشمن اسرائیلی مغایر ماده ۵۲ قانون اساسی لبنان است و هیچ فردی حق ندارد وضعیت دشمنی با اسرائیل را لغو کند.

یک مقام ارشد اسرائیلی تصریح کرد که آزادی عمل نظامی ارتش اسرائیل در سراسر منطقه امنیتی برای مقابله با هرگونه تهدید حفظ خواهد شد.

شیخ قبلان با اشاره به اینکه، در حال حاضر، ساکنان جنوب، مسئله مهم نیست، گفت: آنچه رخ داده، یک معامله خبیثانه است که هدف آن وارد کردن لبنان به گرداب فتنه داخلی است؛ فتنه‌ای که اگر شعله‌ور شود، تر و خشک را با هم می‌سوزاند. این توافق، جنگ را از خارج به داخل لبنان کشانده است.

وی با بیان اینکه جوزف عون، رئیس‌جمهور لبنان، و اعضای تیمش مسئول این فاجعه ملی هستند، خاطرنشان کرد: این توافق به اسرائیلِ تروریست، قدرت قیمومیت امنیتی و حاکمیتی بر ارتش و دستگاه سیاسی لبنان را می‌دهد. این یک مسئله فاجعه‌بار است که به هیچ‌وجه قابل پذیرش نیست و هرگز اجازه نخواهیم داد اجرایی شود.

مفتی جعفری با بیان اینکه عون در تلاش است با اجرای این توافق، لبنان را به آتش بکشد، گفت: وی در تلاش است ارتش لبنان را با مردم کشور در برابر هم قرار دهد، ولی ما در برابر تمام کسانی می‌ایستیم که بخواهند پروژه صهیونیسم را در لبنان پیاده کنند.

وی با تأکید بر اینکه دولت عون به دنبال این است که از سلاح حزب‌الله خلاص شود، عنوان کرد: با وجود اینکه دولت می‌داند این مسئله غیرممکن است، ولی با این حال می‌خواهد به نفع تل‌آویو و واشنگتن، خود را گرفتار این فتنه وجودی کند. موضوع در اینجا عمیقاً ملی و منطقه‌ای است و هرگونه اشتباه محاسباتی، ما را در قلب یک جنگ منطقه‌ای ویرانگر قرار خواهد داد. دوران یکه‌تازی آمریکایی-صهیونیستی در لبنان به پایان رسیده است.

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