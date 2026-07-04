مراسم بدرقه رهبر شهید، نمایشی از مقاومت جمهوری اسلامی ایران است

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ رسانههای بینالمللی در حال پوشش اولین روز مراسم بدرقه رهبر شهید انقلاب اسلامی حضرت آیتالله خامنهای هستند.
واشنگتنپست با انتشار گزارشی تصویری نوشت که «جمعیت عظیمی» برای رهبر شهید ایران سوگواری میکنند.
دومین رهبر انقلاب اسلامی در اولین روز تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران همراه با چند تن از اعضای خانواده، از جمله نوه ۱۴ ماههاش، به شهادت رسید.
واشنگتنپست با اشاره به عزاداریها در داخل مصلی نوشت که مردم خواستار «انتقام خون رهبر» هستند و شعار «مرگ بر آمریکا» سر میدهند.
رسانه آمریکایی افزود که این مراسم «نمایشی قوی از مقاومت» از سوی جمهوری اسلامی ایران بوده که با وجود خسارتهای وارده در جنگ، «همچنان پابرجاست.
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