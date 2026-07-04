وداع عظیم با رهبر شهید انقلاب در تهران از نگاه آسوشیتدپرس

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ حضور گسترده سوگواران حضرت آیت‌الله سید علی خامنه‌ای، رهبر شهید انقلاب اسلامی ایران از صبح روز شنبه 13 تیرماه در مصلی امام خمینی (ره) برای وداع با ایشان در خبرگزرای آمریکایی آسوشیتدپرس بازتاب داشت.

این رسانه در گزارشی با انتشار تصاویری از خیل عظیم سوگواران نوشت: ایران روز شنبه مراسم چند روزه تشییع پیکر آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر فقید خود را آغاز کرد.

تابوت پیکر رهبر فقید ایران درون یک محفظه شیشه‌ای در مصلای بزرگ تهران، قرار داده شده است. عزاداران با دیدن این صحنه به گریه افتادند و برخی شعار سر دادند: «حرف ما یک کلام! انتقام! انتقام!»

تعدادی هم پلاکارد و پرچم حمل می‌کردند، در حالی که بیلبوردهای از تصویر آیت‌الله خامنه‌ای در سراسر شهر نصب شده بود. جمعیت‌ مردان به‌طور موزون سینه‌زنی می‌کردند که آیینی رایج در مراسم سوگواری شیعیان است.

عکس خبرگزاری آسوشیتدپرس از سوگواران رهبر شهید انقلاب اسلامی در تهران، ‌ ۱۳ تیر ۱۴۰۵

هنانه موسوی، ۲۷ ساله که همراه با مادرش در مراسم شرکت کرده بود، درحالی که اشک می‌ریزد، می‌گوید: «این‌جا هستم تا با رهبر محبوبم علی خامنه‌ای وداع کنم. هرگز انتظار نداشتم چنین روزی را ببینم. ای کاش پیش از این فاجعه مرده بودم.»

این رسانه در ادامه گزارش داد: صحنه‌ای که در فضای باز مصلای بزرگ برپا شده بود، شباهت زیادی به سکویی داشت که رهبر فقید ایران پیشتر در حسینیه مجموعه محل سکونت خود در مرکز تهران سخنرانی می‌کرد. آن مجموعه در حمله هوایی اسرائیل در ۲۸ فوریه و در اولین روز از جنگ علیه ایران تخریب شد. تابوت اعضای درگذشته خانواده‌ رهبر ایران نیز پایین تابوت او قرار داشت و عمامه سیاه او که نشانه نسب مستقیم وی به پیامبر اسلام ص است روی آن گذاشته شده بود.

دولت پیش‌بینی کرده است که جمعیتی میلیونی برای تشییع ایشان در پایتخت سرازیر شود ـ صحنه‌ای که یادآور تشییع پیکر آیت‌الله روح‌الله خمینی، رهبر فقید پیشین و بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۹۸۹ است. هم‌چنین برای کاهش گرمای تابستان، مه‌پاشی انجام می‌شد و نوشیدنی‌های خنک در اختیار جمعیت قرار دادند.

محل قرار گرفتن پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب و اعضای خانواده به شهادت رسیده ایشان در مصلی امام خمینی (ره)

علی کاظمی، که از تبریز، از فاصله حدود ۵۳۰ کیلومتری تهران برای شرکت در این مراسم آمده بود، گفت: «ما در تشییع شرکت کردیم تا نشان دهیم همگی متعهد به دفاع از کشور و دین خود هستیم.»

جمعیت حاضر در مراسم تهران همچنین شعار «مرگ بر آمریکا» سر دادند ـ شعاری که از زمان انقلاب اسلامی ۱۹۷۹ و تسخیر سفارت آمریکا و بحران گروگان‌گیری در ایران رایج بوده است. در میان جمعیت مصلای بزرگ، چندین عزادار نیز پرچم بزرگی در دست داشتند که روی آن نوشته شده بود: «#ترامپ را بکشید.»

پیکر رهبر شهید پس از سه روز وداع و تشییع در تهران به شهرهایی در ایران و همچنین عراق همسایه منتقل خواهد شد.

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