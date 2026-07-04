به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، روز شنبه در سخنانی تأکید کرد که نباید به رژیم اسرائیل اجازه داد بوی باروت و خون در منطقه بپراکند.

اردوغان در ادامه سخنانش از توافق امضاشده میان ایالات متحده و ایران در اسلام‌آباد استقبال کرد و آن را «نفس راحتی برای جهان» توصیف نمود.

وی با اشاره به تأثیرات مثبت این توافق بر ثبات منطقه، تأکید کرد که ترکیه از هر گونه اقدامی که به کاهش تنش‌ها و حل مشکلات منطقه‌ای کمک کند، حمایت خواهد کرد.

رئیس‌جمهور ترکیه با ابراز امیدواری نسبت به تداوم این روند مثبت، گفت: ما از هر گامی که به کاهش تنش کمک کند و در حل مشکلات منطقه‌مان مؤثر باشد، حمایت می‌کنیم. دستیابی به این توافق نشان داد که گفت‌وگو و دیپلماسی همچنان بهترین ابزار برای حل مناقشات است.

اردوغان در ادامه با اشاره به وجود جریان‌های مخالف این توافق، تأکید کرد که آنکارا تلاش‌ها برای کارشکنی در این توافق را به دقت زیر نظر دارد.

وی بدون اشاره مستقیم به کشور یا گروه خاصی، گفت که برخی بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای به دنبال بی‌اثر کردن این دستاورد دیپلماتیک هستند و ترکیه اجازه نخواهد داد که این تلاش‌ها به نتیجه برسد.

یکی از بخش‌های جنجالی سخنان اردوغان، حمله تند او به سیاست‌های کابینه فعلی اسرائیل بود. رئیس‌جمهور ترکیه با لحنی تند و صریح گفت: نباید اجازه داد که کابینه فعلی اسرائیل بار دیگر بوی باروت و خون را در منطقه‌مان بپراکند.

وی با اشاره به حملات نظامی اسرائیل به غزه و لبنان، افزود: ما هرگز اجازه نخواهیم داد که برخی بازیگران منطقه‌ای با رفتارهای تحریک‌آمیز خود، صلح و ثبات منطقه را بر هم بزنند. اسرائیل باید بداند که سیاست‌های توسعه‌طلبانه و جنایت‌کارانه‌اش، نه فقط فلسطین و لبنان، بلکه تمام منطقه را تهدید می‌کند.

اردوغان در بخش پایانی سخنان خود، بر اصل اساسی و غیرقابل‌انکاری تأکید کرد که به گفته وی، سنگ بنای هر راه‌حل پایدار در منطقه غرب آسیا محسوب می‌شود: هر راه‌حلی که از اراده کشورهای منطقه نشأت نگیرد، پایدار نخواهد بود. هیچ راه‌حلی نمی‌تواند دوام آورد اگر خارج از اراده کشورهای منطقه و بدون مشارکت آنها باشد.

رئیس‌جمهور ترکیه با تأکید بر نقش کلیدی کشورهای منطقه در حل مناقشات، خواستار تشکیل یک سازوکار مشارکتی برای نظارت بر اجرای این توافق شد.

وی پیشنهاد کرد که کشورهای منطقه با همکاری یکدیگر، زمینه‌های اجرای کامل این توافق را فراهم آورند و از هرگونه اقدامی که به تضعیف آن منجر شود، جلوگیری کنند.

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