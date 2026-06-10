به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، با اشاره به گسترش اقدامات نظامی اسرائیل در منطقه، اعلام کرد که حملات این رژیم به سوریه و لبنان به سطحی رسیده که میتواند تهدیدی برای امنیت ترکیه محسوب شود.
رئیسجمهور ترکیه گفت اسرائیل با وجود هشدارهای مکرر کشورهای منطقه، همچنان از عقبنشینی از لبنان خودداری کرده و عملیاتهای خود را در این کشور ادامه میدهد.
اردوغان تأکید کرد که اقدامات اسرائیل در گسترهای وسیع از منطقه باعث بیثباتی شده و این رژیم را به تهدیدی برای امنیت و ثبات جهانی تبدیل کرده است.
وی همچنین افزود که شدت حملات اسرائیل به سوریه و لبنان در ماههای اخیر افزایش یافته و این روند، نگرانیهای امنیتی برای ترکیه ایجاد کرده است.
اردوغان در ادامه هشدار داد که آنکارا نسبت به ورود به ماجراجوییهایی که در خدمت «شبکه کشتارهای صهیونیستی» است، هشدار میدهد.
وی همچنین اظهار داشت که ترکیه بهخوبی از اهداف مرتبط توهمات طرح موسوم به «سرزمین موعود» آگاه است و تأکید کرد هرگز به خواست خدا اجازه تحقق چنین اهدافی را نخواهیم داد.
رئیسجمهور ترکیه در پایان خاطرنشان کرد که امنیت این کشور محدود به مرزهای جغرافیایی آن نیست و گفت: امنیت ترکیه از هاتای آغاز نمیشود، بلکه از حلب، دمشق و بیروت شروع میشود؛ ما اجازه تحمیل امر واقع در کشورهای برادر منطقه را نخواهد داد و در برابر حملهها چشممان را نمیبندیم.
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