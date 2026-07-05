اردوغان: همکاری با پاکستان برای تقویت امنیت و ثبات منطقه ادامه خواهد یافت

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، در نشست خبری مشترک با شهباز شریف، نخست‌وزیر پاکستان، در استانبول اعلام کرد که آنکارا همکاری و همبستگی خود با کشورهای دوست، به‌ویژه پاکستان، را برای تحکیم امنیت، ثبات و رفاه منطقه ادامه خواهد داد. وی با اشاره به گفت‌وگوهای دو طرف، از عزم مشترک برای توسعه همکاری‌ها در حوزه‌های انرژی، حمل‌ونقل، فناوری اطلاعات، صنایع معدنی، تجارت و سرمایه‌گذاری خبر داد و هدف دو کشور برای افزایش حجم مبادلات تجاری به پنج میلیارد دلار را مورد تأکید قرار داد.

اردوغان همچنین همکاری‌های دفاعی میان ترکیه و پاکستان را یکی از ارکان مهم روابط اقتصادی دو کشور دانست و اظهار کرد که اجرای پروژه‌های مشترک در حوزه صنایع دفاعی، توانمندی‌های پاکستان را بیش از پیش تقویت خواهد کرد. وی از ادامه مذاکرات درباره گسترش توافق تجارت ترجیحی و ایجاد منطقه اقتصادی ویژه برای سرمایه‌گذاران ترک در شهر کراچی نیز خبر داد.

رئیس‌جمهور ترکیه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تفاهم میان ایران و آمریکا، از نقش پاکستان در پیشبرد این روند قدردانی کرد و گفت ترکیه از هر ابتکار دیپلماتیکی که به کاهش تنش‌ها در منطقه منجر شود، حمایت می‌کند. وی همچنین نسبت به آنچه «اقدامات تحریک‌آمیز رژیم صهیونیستی» برای برهم زدن روند کاهش تنش‌ها خواند، هشدار داد و با انتقاد از ادامه حملات اسرائیل به غزه و تجاوزات علیه لبنان و سوریه، تأکید کرد که امنیت پایدار تنها با همکاری کشورهای منطقه و احترام به اراده ملت‌های آن تحقق خواهد یافت.

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