گاردین: تشییع رهبر شهید، نمایشی حماسی از سوگ شخصی، قدرت ملی و انسجام اجتماعی بود

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ روزنامه گاردین در توصیفی کم‌سابقه، مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی را نمایشی حماسی از سوگ شخصی، قدرت ملی، تاب‌آوری و انسجام اجتماعی خواند و نوشت ابعاد گسترده این مراسم برای انتقال پیام سیاسی و مذهبی مقاومت ایران به جهان طراحی شده است.

این روزنامه با اشاره به حضور انبوه مردم از شهرهای مختلف، نماد مشت گره‌کرده، شعار «باید برخاست» و پرچم‌های ایران در خیابان‌های تهران نوشت مراسم از یک آیین سوگواری فراتر رفته و به صحنه‌ای برای بازتاب تداوم مقاومت ایران پس از جنگ تبدیل شده است. گاردین افزود مردم نه‌فقط برای ادای احترام به رهبر شهید، بلکه برای اعلام وفاداری به انقلاب اسلامی به تهران آمده‌اند.

این روزنامه در پایان گزارش خود نوشت: آزمون قدرت میان ایران و غرب با شهادت حضرت آیت‌الله خامنه‌ای پایان نیافته است و ابعاد مراسم می‌تواند به بازسازی تمرکز و انسجام جامعه ایران کمک کند.

روزنامه ایندیپندنت نیز در تحلیلی درباره پیام‌های مراسم نوشت جمهوری اسلامی حضور گسترده مردم را سند تاب‌آوری خود پس از جنگی می‌داند که موجودیت کشور را هدف گرفته بود. این نشریه تصریح کرد مراسم تشییع به ایران امکان داده است پس از فقدان رهبر خود، قدرتمندتر ظاهر شود و تسلط بر آینده سیاسی کشور را به نمایش بگذارد.

مراسم حامل سه روایت «شهادت، تاب‌آوری و مقاومت» است

آندریاس کریگ، استاد مطالعات امنیتی دانشگاه کینگز کالج لندن، به ایندیپندنت گفت این مراسم حامل سه روایت اصلی «شهادت، تاب‌آوری و مقاومت» است و به نقطه‌ای برای اجتماع عمومی تبدیل شده تا جمهوری اسلامی اعلام کند با وجود شهادت رهبرش در حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی، انقلاب همچنان زنده است.

رنج علاءالدین، پژوهشگر ارشد اندیشکده خدمات متحد انگلیس (روسی)، نیز به این روزنامه گفت برگزاری مراسم فرصتی برای نمایش تداوم و مشروعیت ساختار سیاسی ایران فراهم کرده است. وی افزود بسیاری، توافق توقف جنگ را نه شکست تهران، بلکه عقب‌نشینی آمریکا ارزیابی می‌کنند و مراسم تشییع این برداشت را تقویت کرده است.

ایندیپندنت حضور هیأت‌هایی از کشورهای مختلف را نیز بخشی از پیام قدرت ایران در عرصه خارجی دانست و نوشت تهران نشان داد منزوی و بدون دوست نیست و نظم بین‌المللی به واشنگتن و کشورهای غربی محدود نمی‌شود.

تایمز: پنجره‌ای کم‌سابقه برای مشاهده آرایش قدرت ایران پس از جنگ

روزنامه تایمز در گزارشی مراسم تشییع را پنجره‌ای کم‌سابقه برای مشاهده آرایش قدرت ایران پس از جنگ توصیف کرد. این روزنامه نوشت حضور علنی مقام‌ها و فرماندهانی که طی ماه‌های جنگ کمتر در انظار دیده شده بودند، پیام تداوم ساختار سیاسی و نظامی جمهوری اسلامی را منتقل می‌کند.

فایننشال‌تایمز هم حضور گسترده مردم سیاه‌پوش، پرچم‌های ایران و نمادهای مذهبی را جلوه‌ای از همبستگی عمومی در میانه پیامدهای جنگ توصیف کرد. این روزنامه نوشت جمعیت از مناطق مختلف راهی تهران شده و برگزاری مراسم در چند شهر ایران و شهرهای مذهبی نجف و کربلا، سوگواری برای رهبر شهید را به نمایشی گسترده از اندوه ملی و ایستادگی در برابر غرب تبدیل کرده است.

شبکه آی‌تی‌وی با اشاره به برآورد حضور ۱۵ میلیون نفر در مراسم امروز نوشت: این تشییع می‌تواند به بزرگ‌ترین مراسم از این نوع در تاریخ معاصر تبدیل شود. گزارش میدانی اسکای‌نیوز نیز از حرکت پیوسته خانواده‌ها به سوی مصلی تهران حکایت داشت و روایت پیوند میان نسل‌های مختلف و استمرار حضور اجتماعی در آیین‌های سیاسی و مذهبی جمهوری اسلامی را برجسته کرد.

نقطه مشترک پوشش رسانه‌های انگلیسی این بود که شهادت رهبر انقلاب و شماری از مقام‌ها و فرماندهان ارشد، نتوانسته است ساختار جمهوری اسلامی ایران را از کار بیندازد و وداع میلیونی مردم به صحنه‌ای برای نمایش قدرت، استمرار، تاب‌آوری و مقاومت ایران تبدیل شده است.

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