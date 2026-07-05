به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ روزنامه ایندیپندنت ایرلند با استناد به گزارش خبرگزاری رویترز نوشت که مراسم تشییع آیتالله سیدعلی خامنهای روز یکشنبه با حضور دهها هزار نفر از مردم، مقامهای ارشد جمهوری اسلامی و اعضای خانواده وی در مصلای امام خمینی(ره) تهران برگزار شد.
این روزنامه در ادامه نوشت که به گفته رسانههای رسمی ایران، مراسم تشییع در قالب برنامهای چندروزه برگزار میشود و قرار است پیکر آیتالله خامنهای پس از آیینهای تهران، برای برگزاری مراسم به شهرهای مذهبی ایران و سپس به نجف و کربلا در عراق منتقل شود.
این گزارش با اشاره به حضور گسترده عزاداران در مصلای امام خمینی(ره) افزود که شرکتکنندگان با در دست داشتن پرچمها و شعارهایی علیه آمریکا و رژیم صهیونیستی، در مراسم حضور یافتند و مقامهای ارشد از جمله مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، و محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در نماز میت شرکت کردند. این رسانه همچنین نوشت که «مصطفی، میثم و مسعود خامنهای نیز در کنار تابوت پدر و چهار عضو دیگر خانواده حضور داشتند.»
ایندیپندنت ایرلند اضافه کرد که مقامهای ایرانی در حال تدارک ادامه مراسم تشییع در تهران، قم، نجف، کربلا و مشهد هستند و برای حضور گسترده مردم، امکانات حملونقل، اسکان و پذیرایی پیشبینی کردهاند.
گاردین: تشییع به صحنه نمایش انسجام سیاسی تبدیل شد
روزنامه انگلیسی گاردین نیز در گزارشی از تهران نوشت مراسم تشییع آیتالله سیدعلی خامنهای، رهبر شهید جمهوری اسلامی ایران، علاوه بر ابعاد گسترده مردمی، به صحنهای برای نمایش انسجام سیاسی و طرح شعارهای انتقامجویانه علیه آمریکا تبدیل شد.
...............
پایان پیام/
نظر شما