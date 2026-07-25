به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ کنفرانس مقاومت و تابآوری ایران: درسهایی برای جهان به همت دانشگاه جهانگیرنگر داکا درباره دلایل پیروزی ایران در جنگ اخیر و نقش رهبر شهید برگزار شد.
مهدی مولایی، رایزن فرهنگی ایران در بنگلادش در رابطه با اینکه چگونه شد که ملت ایران علیرغم شهادت رهبر و بسیاری از فرماندهانش در ساعت اول جنگ، در این جنگ پیروز شد و آیتالله خامنهای چگونه ملت ایران برای پیروزی در این جنگ تربیت کرد؟ گفت: آیتالله خامنهای فرمولی را در ایران پیاده کرد که هر کشور مسلمان میتواند با اجرای آن به پیروزی برسد. دو مولفه اصلی پیروزی ایران شامل قدرت سخت و قدرت نرم بود.
وی افزود: هسته اصلی پیروزی ایران بر مبنای قدرت نرم، طراحی و راهبری شد. سه بخش اصلی قدرت نرم ایران در طراحی آیت الله خامنه ای نیز، ایمان و باور به وعدههای الهی و افتخار به ادبیات و زنده نگه داشتن ادبیات فارسی و تاریخ ایران بود.
در ادامه، حجت الاسلام علیزاده موسوی نماینده دفتر مقام معظم رهبری نکاتی درباره تحولات جنگ اخیر و آینده پیش روی تمدن اسلامی در مواجهه با غرب ارائه کرد.
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