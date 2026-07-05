به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ یکی از مقامات پیشین شاباک رژیم صهیونیستی اذعان کرد که مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی ایران نشاندهنده قدرت ایران است.
«آمیت آسا»، یکی از مقامات پیشین شاباک رژیم صهیونیستی اذعان کرد که مراسم تشییع پیکر رهبر شهید، آیتالله سید علی خامنهای، رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران، نشاندهنده قدرت ایران است.
وی در گفتگو با کانال اسرائیلی i۲۴NEWS افزود: مراسم تشییع پیکر رهبر شهید نشان میدهد که ایران قادر است چنین جمعیت عظیمی را برای نشان دادن چنین حمایتی بسیج کند.
وی اذعان کرد دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا واقعا نمیفهمد با چه کسی روبرو است و علیرغم تجربه اخیرش در خاورمیانه، در مسیر اشتباهی حرکت میکند.
در رویدادی تاریخی که رسانهها آن را تشییع قرن نامیدهاند، جمعیتهای کثیری از ایران و بیش از ۱۰۰ کشور در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید شرکت کردهاند. مراسم تشییع که از جمعه آغاز شده به مدت ۶ روز ادامه خواهد داشت. این مراسم که در مکانها و مراحل مختلفی در ایران و عراق برگزار میشود، در نهایت در تاریخ ۹ ژوئیه با برگزاری مراسم تدفین در حرم امام رضا (ع) در مشهد به پایان میرسد.
این رویداد کانون توجه منطقهای و بینالمللی قرار گرفته است.
این مشارکت گسترده و اتفاق تاریخی در شرایطی رقم میخورد که ایالات متحده طی روزهای اخیر کمپین دیپلماتیک گستردهای را برای منصرف کردن کشورها از شرکت در این مراسم آغاز کرد اما با این حال نمایندگان بیش از ۱۰۰ کشور در این مراسم حضور یافتند.
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