به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ قیده ماجد، شرکتکننده لبنانی در مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی، با اشاره به حضور خود در این مراسم گفت: نخست اینکه برای شرکت در مراسم تشییع رهبر به اینجا آمدهام. این مراسم نه تنها یک تشییع، بلکه یک پیام سیاسی برای کسانی است که اعتقاد داشتند ایران و نظام موجود در این کشور سقوط کرده است.
وی افزود: آمریکایی ها روزانه در پنج توییت به نیروی نظامی، دریایی و ... ایران حمله میکردند و این راهپیمایی سیاسی و مردمی که این روزها شاهد برپایی آن هستیم و تا مشهد ادامه خواهد داشت، پیامی به تمامی جهان است که ما مردم ایران هنوز هستیم و به جای پایان یافتن و سقوط نظام در ایران، این کشور به یک قدرت منطقهای تبدیل شده است که کشورهای بزرگ جهان نیز بر آن تأکید کردهاند و به عنوان یک قدرت منطقهای تسلیم هیچکسی نخواهد شد.
این شرکتکننده لبنانی افزود: خدا را شکر که در پایان توفیق الهی به مدد خونهای ریخته شده، به ویژه خون پاک رهبر، تحقق یافت.
وی با اشاره به اظهارات برخی که گفتهاند «آقای خامنهای ما را در تله گرفتار کرد و خودش زمان و نحوه شهادت خویش را معین کرد و میدانست که شهادت از آن اوست و مکان اقامت خود را تغییر نداد و تدابیر امنیتی شدیدی را به کار نبست»، گفت: آگاه هستیم که ایشان با اشراف و اندیشه استراتژیکی که داشتند، به خوبی میدانستند خون ایران نه تنها برای ایران، بلکه برای تمامی محور مقاومت ثمر خواهد داشت.
قیده ماجد در پایان با تأکید فراوان اعلام داشت: کمترین چیزی که میتوان گفت این است که خداوند به ما شرافت و توفیق داد تا در این مراسم شرکت کنیم. با تأکید فراوان اعلام میداریم که تا پایان زندگی، از پیروان ایشان خواهیم بود.
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