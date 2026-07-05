به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ مری ریگیو، وزیر حملونقل رژیم صهیونیستی، برای نخستین بار بهصورت رسمی از همکاری نظامی این رژیم با امارات در جریان جنگ اخیر با ایران پرده برداشت.
وی اعلام کرد که تلآویو در جریان این جنگ، یک آتشبار سامانه پدافند هوایی «گنبد آهنین» را به امارات منتقل کرده است.
بر اساس گزارش رسانههای عبری، این تصمیم پس از تماس تلفنی بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر رژیم صهیونیستی، با محمد بن زاید آل نهیان، رئیس امارات متحده عربی، و همزمان با تشدید حملات ایران اتخاذ شد.
این گزارشها همچنین حاکی است که رژیم صهیونیستی علاوه بر انتقال سامانه پدافندی، دهها نفر از نیروهای ارتش خود را نیز برای استقرار، مدیریت و بهرهبرداری از این سامانه به خاک امارات اعزام کرده است. بر اساس این گزارشها، این نیروها در رهگیری تعدادی از موشکهای بالستیک و پهپادها مشارکت داشتهاند.
این اظهارات، از همکاری مستقیم و کمسابقه نظامی میان رژیم صهیونیستی و امارات در جریان جنگ اخیر با ایران حکایت دارد.
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