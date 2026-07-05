عضو دفتر سیاسی حزب یونانی: هدف این سفر ادای احترام به «امام ترورشده و رهبر عالی انقلاب اسلامی» است

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ آلفونسوس پاگاس، عضو دفتر سیاسی حزب جنبش جمهوری آزادی ملی یونان، در آستانه سفر به تهران از فرودگاه استانبول اعلام کرد که به همراه هیأتی برای شرکت در مراسم تشییع رهبر ترورشده انقلاب اسلامی عازم ایران است.

وی با بیان اینکه نخستین هدف این سفر ادای احترام به «امام ترورشده و رهبر عالی انقلاب اسلامی» است، اظهار داشت: می‌خواهیم به شخصیتی ادای احترام کنیم که بیش از سه دهه کشور خود را در شرایطی دشوار هدایت کرد و قدرتی را بنیان نهاد که به گفته وی، آمریکا و رژیم صهیونیستی را به عقب‌نشینی واداشته است.

پاگاس، دومین هدف سفر خود را اعلام همبستگی با مردم ایران عنوان کرد و افزود: مردم ایران با همکاری و همدلی در کنار رهبری خود، به پیروزی بزرگی دست یافته‌اند و ما برای ابراز حمایت از این ملت در تهران حضور خواهیم یافت.

وی همچنین تصریح کرد که این هیأت در نظر دارد از نزدیک با شرایط ایران آشنا شده و اطلاعات بیشتری درباره تحولات و واقعیت‌های این کشور به دست آورد.

عضو دفتر سیاسی حزب جنبش جمهوری آزادی ملی یونان در پایان از جمهوری اسلامی ایران و سفارت ایران در یونان به دلیل فراهم کردن مقدمات این سفر قدردانی کرد و گفت: با وجود تداوم شرایط جنگی و حضور میلیون‌ها نفر از کشورهای مختلف برای شرکت در این مراسم، هماهنگی‌ها و تدارکات انجام‌شده برای این سفر، فراتر از انتظار و واقعاً شگفت‌انگیز بوده است.

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