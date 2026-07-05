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قالیباف: ملت شکست‌ناپذیر ایران امروز یکپارچه فریاد یا لَثاراتِ الحسین(ع) سر داد

۱۴ تیر ۱۴۰۵ - ۱۵:۱۴
کد مطلب: 1835885
قالیباف: ملت شکست‌ناپذیر ایران امروز یکپارچه فریاد یا لَثاراتِ الحسین(ع) سر داد

رئیس مجلس شورای اسلامی در شبکه ایکس نوشت: ملت شکست‌ناپذیر ایران امروز یکپارچه فریاد یا لَثاراتِ الحسین(ع) سر داد.

 به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ  محمدباقر قالیباف در پستی در حساب شخصی خود در شبکه ایکس با به اشتراک گذاشتن ویدیوی شعار یا لثارات الحسین در مراسم اقامه نماز بر پیکر امام مجاهد شهید حضرت آیت‌الله العظمی سیدعلی خامنه‌ای (قدس‌الله‌نفسه‌الزکیة) و شهدای خانواده ایشان در مصلی تهران نوشت: امروز ملت سربلند و شکست‌ناپذیر ایران اسلامی یکصدا در حق امام مجاهد شهید خود شهادت داد: «اللَّهُمَّ إِنَّا لَا نَعْلَمُ مِنْهُ إِلَّا خَیْرا» و یکپارچه برخاست و از عمق جان فریاد زد: «یا لَثاراتِ الحسین (علیه السلام)»

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