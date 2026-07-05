اشکهایی که بیاختیار بر گونهها جاری بود، نگاههایی که از قاب تصاویر رهبر شهید جدا نمیشد و زمزمه دعا و صلوات، صحنههایی ماندگار از همدردی مردم پاکستان با ملت ایران را رقم زد؛ گویی مرزها در برابر این اندوه مشترک رنگ باخته بودند.
حاضران با در دست داشتن تصاویر و بنرهای رهبر شهید، ضمن ادای احترام به مقام والای ایشان، با آرمانهای مقاومت، عزت و وحدت امت اسلامی تجدید پیمان کردند و یاد او را زنده نگه داشتند.
این اشکها، تنها اشک فراق یک رهبر نبود؛ روایت دلدادگی مردمی بود که خود را در غم ملت ایران شریک میدانند و باور دارند که راه و اندیشه رهبر شهید، همچنان الهامبخش آزادگان جهان خواهد بود.
مردم پاکستان امروز بار دیگر نشان دادند که پیوند میان دو ملت، تنها یک رابطه سیاسی یا همسایگی نیست؛ پیوندی از جنس ایمان، محبت و آرمانهای مشترک است.
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