به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مقتدی صدر، رهبر جریان صدر عراق در پیامی در استقبال از تشییع کنندگان رهبر شهید جمهوری اسلامی ایران، گفت: خداوند متعال عراق را به وجود هفت امام معصوم (ع) شرافت بخشید و آن را مامن و پناهگاه زندگان و اموات مومن و شهدا قرار داد.

وی خطاب به امت اسلامی، ضمن گرامیداشت مقام شامخ شهید ولایت، جهاد و ایستادگی از عموم مؤمنان و زائران اربعین حسینی دعوت کرد در مراسم تشییع و وداع این شهید بزرگوار شرکت کنند.

همچنین در این پیام صدر آمده است: خداوند عراق عزیز ما را پایتخت و قبله گاه کسانی قرار داد که برای دانش و شفاعت به آن روی می‌آورند.

وی همچنین برای همه آرزوی سلامتی و امنیت کرد.

تا این لحظه استان‌های بغداد، نجف، کربلا، بابل، ذی‌قار، بصره، میسان و واسط روز چهارشنبه را به مناسبت تشییع رهبر انقلاب در عراق تعطیل اعلام کرده اند.

بر اساس اعلام مقامات عراق، پیکر مطهر شهید امت حضرت آیت‌الله خامنه‌ای(ره) عصر روز سه‌شنبه به نجف خواهد رسید و مراسم رسمی تشییع توسط دولتمردان دو کشور ایران و عراق برگزار خواهد شد.

بر این اساس، پیکر مطهر امام شهید، ساعت ۶ صبح چهارشنبه از کوفه تا نجف تشییع می‌شود و بعد از آن در ساعت ۱۶ (به وقت عراق) پیکر مطهر ایشان در برخی مناطق شهر کربلای معلا و سپس در حرم حضرت سید الشهدا (ع) و حضرت ابوالفضل العباس (ع) تشییع خواهد شد.

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