به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ یک منبع آگاه اعلام کرد که «علی الزیدی» نخستوزیر عراق، شامگاه سهشنبه در فرودگاه بینالمللی نجف از پیکر شهید آیتالله العظمی سیدعلی خامنهای رهبر شهید انقلاب اسلامی ایران، استقبال خواهد کرد.
این منبع به خبرگزاری شفق نیوز گفت که مراسم استقبال با حضور مقامهای رسمی در فرودگاه بینالمللی نجف برگزار میشود، اما جزئیات بیشتری ارائه نکرد.
صبح امروز دوشنبه نیز مراسم تشییع پیکر شهید آیت الله العظمی خامنهای در شهر تهران پایتخت جمهوری اسلامی ایران با حضور میلیونها نفر و تحت تدابیر امنیتی و اجرایی بیسابقه برگزار شد.
بر اساس برنامه اعلامشده، پس از پایان مراسم تهران، پیکر رهبر شهید به شهر قم منتقل خواهد شد و سپس به نجف و کربلا در عراق انتقال مییابد. در نهایت، قرار است پیکر ایشان در روز پنجشنبه در حرم مطهر امام رضا(ع) در شهر مشهد به خاک سپرده شود.
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