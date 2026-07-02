جزئیات کامل تشییع پیکر رهبر شهید در نجف و کربلا اعلام شد

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ کمیته عالی برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب در عراق در نشستی به ریاست علی رزوقی رئیس کمیته خدماتی مراسم و با حضور حمید حسینی رئیس اتحادیه موکبهای حسینی، نمایندگان وزارتخانههای عراق، سازمان الحشد الشعبی و آستانهای مقدس، آخرین هماهنگیهای اجرایی و خدماتی برای برگزاری آیین تشییع و وداع با پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب را بررسی و تقسیم وظایف دستگاههای مسئول را نهایی کرد.
بر اساس مصوبات این نشست، وزارت برق عراق متعهد شد از پنجم ژوئیه تا پایان مراسم، برق پایدار و ۲۴ ساعته را در استانهای نجف اشرف و کربلای معلی، بهویژه در مسیرهای برگزاری مراسم تشییع، تأمین کند.
وزارت بهداشت عراق نیز از استقرار آمبولانسها، خودروهای امدادی و تیمهای پزشکی در تمامی مسیرهای مراسم در نجف و کربلا خبر داد تا خدمات درمانی و امدادی لازم به زائران و شرکتکنندگان ارائه شود.
همچنین وزارت حملونقل عراق اعلام کرد ۲۸۰ دستگاه خودرو برای پشتیبانی از این مراسم اختصاص یافته است که ۱۸۰ دستگاه از آنها برای انتقال هیئتهای رسمی و شرکتکنندگان از استانهای مختلف عراق و سایر خودروها برای جابهجایی زائران از مناطق اطراف به نجف اشرف و سپس کربلای معلی بهکار گرفته خواهد شد.
در این نشست، نمایندگان آستانهای مقدس علوی (ع)، حسینی (ع) و عباسی (ع) نیز با هماهنگی هیئتها و موکبهای حسینی(ع)، آمادگی خود را برای ارائه خدمات به زائران در مسیرهای تشییع اعلام کردند. بر این اساس، با توجه به یکروزه بودن مراسم، خدمات موکبها به توزیع آب، نوشیدنی و غذاهای سبک محدود خواهد بود.
بر اساس برنامه اعلام شده، پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب روز سهشنبه از طریق فرودگاه نجف اشرف وارد عراق میشود و عصر همان روز مراسم استقبال رسمی از پیکر مطهر با حضور مسئولان و شخصیتهای دینی و سیاسی برگزار خواهد شد.
آیین تشییع نیز روز چهارشنبه از فرودگاه نجف اشرف آغاز میشود و کاروان تشییع پس از عبور از مسیر کوفه، میدان صدرین و منطقه ثورة العشرین، به حرم مطهر امیرالمؤمنین امام علی (ع) خواهد رسید.
در صحن حضرت فاطمه (س)، علما و شخصیتهای دینی از پیکر مطهر استقبال خواهند کرد و پس از اقامه نماز ظهر، مراسم وداع در جوار حرم مطهر حضرت علی (ع) برگزار میشود.
پس از پایان این مراسم، کاروان تشییع راهی کربلای معلی خواهد شد و آیین تشییع در این شهر از ساعت ۱۶ آغاز میشود. کاروان پس از حرکت به سوی حرمهای مطهر امام حسین (ع) و حضرت ابوالفضل العباس (ع)، با برگزاری مراسم وداع و اقامه نماز عشاء در حرم مطهر، برنامههای رسمی این روز را به پایان خواهد رساند.
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