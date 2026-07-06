رویترز اذعان کرد: تشییع باشکوه رهبر شهید، نمایش شکست راهبرد دشمن و تثبیت اهرم تنگه هرمز

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ رویترز در گزارش خود از تهران، با وجود رویکرد معمول رسانههای غربی، ناچار به انعکاس حقیقتی انکارناپذیر شده است: دریای انسانی که در تشییع رهبر شهید حضور یافتند، پیامی روشن برای واشنگتن و تلآویو داشت که نهتنها اراده ملت ایران شکسته نشده، بلکه این حماسه به نقطهعطفی برای تحکیم مواضع راهبردی نظام تبدیل شده است. این خبرگزاری به نقل از مقامات منطقهای و تحلیلگران، تأکید کرده که ایران از این نمایش وحدت و ایستادگی، بهعنوان اهرمی در مذاکرات استفاده میکند و مراسم تشییع را لحظهای برای تبدیل «تابآوری» به «اهرم فشار» توصیف نموده است. گزارش رویترز نشان میدهد که جنگ تحمیلی، برخلاف اهداف طراحان آن، قدرت چانهزنی ایران را در موضوعات کلیدی نظیر تنگه هرمز به طرز چشمگیری افزایش داده است.
محور اصلی تحلیل رویترز، اذعان به این واقعیت است که ایران با تمسک به موقعیت ژئوپلیتیک خود در تنگه هرمز، «الماس راهبردی را در برابر آبنباتچوبیِ» رفع تحریمها قرار نداده و هرگونه توافق را منوط به پذیرش حاکمیت کامل ایران بر این آبراه حیاتی میداند. این خبرگزاری به نقل از کارشناسان غربی مانند «الکس واتانکا» و «آلن آیر»، تصریح کرده که تهران عمدا روند مذاکرات را به تعویق میاندازد تا پیش از ورود به پرونده هستهای، دستاوردهای جنگ را در تنگه هرمز تثبیت کند و واقعیت جدیدی را به جهان تحمیل نماید که در آن، کنترل بر گذرگاه انرژی جهان، بهعنوان «برکت الهی» و حق مسلم ایران، غیرقابلبازگشت است. رویترز همچنین به نقل از «محمدباقر قالیباف»، رئیس مجلس، بر این موضع تأکید کرده که ایران تحت هیچ شرایطی از حقوق خود در این آبراه استراتژیک دست برنخواهد داشت.
در بخش پایانی گزارش، رویترز به شکست راهبرد نظامی آمریکا در جنگ اذعان کرده و به نقل از «آرون دیوید میلر»، مذاکرهکننده پیشین آمریکایی، مینویسد که واشنگتن نتوانسته اهرم ایران را بشکند و آتشبس شکننده، خود به میدان نبرد دیپلماتیک تبدیل شده است. تحلیلگران این خبرگزاری معتقدند که محدودیتهای سیاسی ترامپ پیش از انتخابات میاندورهای، او را بیش از ایران به حصول توافق ناچار ساخته و تهران با درک این واقعیت، بهخوبی از «بازیِ زمان» به نفع خود استفاده میکند. رویترز در نهایت این حقیقت را برجسته میسازد که قدرت نظامی آمریکا و تهدید محاصره دریایی، نتوانسته تغییری در موضع ایران ایجاد کند و جهان ناگزیر از پذیرش نظم جدیدی است که در آن، تنگه هرمز با شرایط تهران بازگشایی خواهد شد؛ تحلیلی که نشان از پیروزی راهبردی جمهوری اسلامی در برابر استکبار جهانی دارد.
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