به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) - ابنا - پخش زنده مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی در رسانه‌های ترکیه، شبکه «اولوسال» ترکیه با پخش زنده مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی، آیت‌الله‌العظمی سید علی خامنه‌ای از تهران، حضور گسترده مردم را به صورت لحظه به لحظه پوشش دادند.

توفیق کالان مدیرمسئول روزنامه آیدینلیک که از محل مراسم گزارش می‌داد، با بیان اینکه از نخستین ساعات بامداد، خیابان‌های منتهی به محل برگزاری مراسم مملو از جمعیت بوده است، گفت: «از ساعت پنج صبح در محل حاضر شدیم، اما همان زمان نیز جمعیت بسیار گسترده بود. اکنون میلیون‌ها نفر در مراسم حضور دارند و حرکت در میان جمعیت حتی چند متر نیز به‌سختی امکان‌پذیر است.»

این مراسم نمایش اراده، شجاعت و عزم مردم ایران است

وی با اشاره به طولانی بودن مسیر تشییع افزود: «این مراسم تنها یک آیین سوگواری نیست، بلکه نمایش اراده، شجاعت و عزم مردم ایران است. شعارهای "مرگ بر آمریکا"، "مرگ بر اسرائیل" و شعارهای مرتبط با مقاومت و انتقام، بیش از همه در میان جمعیت شنیده می‌شود.»

کالان همچنین حضور گسترده زنان را از ویژگی‌های این مراسم دانست و گفت: میلیون‌ها زن با پرچم‌ها و تصاویر رهبر شهید در مراسم حضور یافته‌اند و با توجه به حجم جمعیت، احتمال دارد آیین تشییع تا ساعات پایانی شب ادامه یابد.

مدیرمسئول آیدینلیک با اشاره به فضای حاکم بر مراسم تأکید کرد: «پس از مشاهده این صحنه‌ها، هیچ‌کس نمی‌تواند مدعی شود که ایران متحد نیست. میلیون‌ها نفر با حضور خود این پیام را می‌دهند که از مسیر رهبر شهید خود منحرف نخواهند شد و در صورت لزوم، بار دیگر از کشورشان دفاع خواهند کرد.»

وی در پایان با اشاره به استقبال مردم از گروه خبری اعزامی ترکیه گفت: هر جا اعلام می‌کردند از ترکیه و شبکه اولوسال آمده‌اند، با استقبال گسترده مردم روبه‌رو می‌شدند و بسیاری از حاضران بر ضرورت تقویت همکاری و همبستگی میان ایران و ترکیه تأکید می‌کردند.

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