به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت - ابنا - توران، شهروند ترکیه‌ای که برای شرکت در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب به ایران سفر کرده بود، در گفت‌وگویی با اشاره به حضور خود در این مراسم، گفت: بنده توران از کشور ترکیه هستم و برای مراسم رهبر عزیزم به ایران آمدم.

وی با اشاره به اتحاد مردم ایران در مراسم تشییع افزود: مردم ایران با هم متحد شدند و در جنگ پیروز شدند. در تلویزیون‌های دنیا، اتحاد مردم ایران را دیدند و همه شگفت‌زده شدند. مخصوصاً خارج‌ها و ایرانی‌های مقیم ترکیه که همگی برمی‌گشتند و به ایران می‌آمدند تا در این مراسم شرکت کنند.

توران با اشاره به یک برنامه تلویزیونی در ترکیه گفت: در تلویزیون ترکیه دیدم که یک تبریزی که دو سال به جرم حبس محکوم شده بود و به خارج فرار کرده بود، گفت: «من برمی‌گردم به کشورم.» گفتند: «شما را می‌گیرند، چرا برمی‌گردی؟» گفت: «من را بگیرند هم باید بروم و با ملت خودم در ایران باشم و در مقابل آمریکا و اسرائیل بایستم و نگذارم این ملت تنها بماند و آمریکا بیاید کشور ما را خراب کند.»

همبستگی مردم ترکیه با ایران

این شهروند ترکیه‌ای تصریح کرد: جنگ تحمیلی که بر علیه ایران شروع شد، ۸۵ میلیون ترکیه ای دلشان آتش می‌شد و همیشه دلشان با مردم ایران بود. در همه شهرهای ترکیه، هزاران نفر تظاهرات می‌کردند و شعار مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل و برادران ایرانی ما حمایت می‌کنیم سر می‌دادند.

وی افزود: ایرانی‌هایی که از ایران فرار کردند، در استانبول یک استودیو کرایه کردند تا بر علیه ایران تبلیغ کنند، اما جوانان ترکیه‌ای و استانبولی به آنها گفتند: «اینجا نمی‌توانید علیه برادران مسلمان ایرانی حرف بزنید. اینجا ترکیه است، ما نمی‌گذاریم شما اینجا تظاهرات کنید.» آنها از ترس جانشان فرار کردند و تصاویر فرارشان در تلویزیون پخش شد.

حضور در مراسم تشییع و تجدید بیعت

توران با اشاره به حضور خود در مراسم تشییع در مصلی تهران گفت: امروز در مصلی، جمعیت عظیمی از مردم حضور داشتند. این مراسم نشان داد که انقلاب اسلامی تمام‌شدنی نیست و مردم از جمهوری اسلامی حمایت می‌کنند.

وی افزود: امروز تجدید بیعت با پسر رهبر عزیزم، آقا سید مجتبی خامنه ای بود. این را به خارجی‌ها نشان دادیم که ما در بیعت خود استوار هستیم. چند ماه پیش گفتیم «لبیک یا خامنه‌ای»، الان هم می‌گوییم «لبیک یا سید مجتبی».

وی با اشاره به حضور یکپارچه مردم در مراسم گفت: چند پیرمرد را دیدم که اصلاً راه رفتن برایشان مشکل بود، اما با پرچم جمهوری اسلامی راه می‌رفتند و شعار می‌دادند. پیرزن ها، جوانان و بچه‌ها را دیدم که همه با دل و جان شعار می‌دادند. از پیرمرد تا بچه ۱۰ ساله، همه وفاداری خود را به رهبر نشان دادند. این نشان می‌دهد که ما از پیرمرد تا کودک، همه بیعت خود را تجدید کرده‌ایم و از کشور خود دفاع می‌کنیم.

توران در پایان با اشاره به وحدت میان مسلمانان گفت: فرهنگ ما یک فرهنگ است، همه مسلمانان یک امت واحد هستند. باید متحد باشیم و دل‌هایمان یکی باشد. اگر دشمن امروز بیاید به همسایه، فردا می‌آید خونه شما. با این شعور و فکر، همیشه با هم باشیم.

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