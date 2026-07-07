ترامپ ادعاهای دروغ علیه ایران را تکرار کرد/ به تنگه هرمز نیاز نداریم!

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در جریان نشست مشترک با رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، در حاشیه نشست ناتو در آنکارا، ادعاهای نخ‌نماشده علیه ایران را تکرار کرد و گفت: توانمندی‌های نظامی ایران را نابود کردیم و تهران به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت.

وی افزود: تصمیم فروش جنگنده‌های اف ۳۵ به ترکیه را خواهیم گرفت و رابطه ما با آنکارا بهتر از گذشته است. من از ناتو بسیار ناامید شدم و به دلیل برگزاری اجلاس در ترکیه، به پاس قدردانی از رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور این کشور، در این نشست حضور یافتم. من هیچ‌گونه نگرانی از دستیابی ترکیه به جنگنده‌های اف ۳۵ ندارم.

رئیس‌جمهور آمریکا با بیان این ادعا که «ما به تنگه هرمز نیاز نداریم زیرا مقدار بسیار زیادی نفت داریم»، مدعی شد که ترکیه به لطف او وارد جنگ علیه ایران نشده است و نمی‌خواهد ببیند که ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد.

ترامپ ادعاهای گذشته درباره توقف هشت جنگ در جهان را نیز تکرار کرد و گفت: هشت جنگ را متوقف کردم و معتقدم که نهمین جنگ را به پایان خواهم رساند و امیدوارم به‌زودی به جنگ در اوکراین پایان دهیم.

وی درباره تحولات سوریه نیز گفت: رابطه ما با احمد الشرع (رئیس‌جمهوری موقت) سوریه به لطف اردوغان بسیار خوب است.

رئیس‌جمهور آمریکا ادامه داد: ممکن است شمار نیروهای آمریکایی در اروپا را کاهش دهیم و وضعیت را زیر نظر خواهیم داشت. کنترل گرینلند باید به آمریکا برسد نه به دانمارک و ممکن است تمام سربازانمان را از اروپا خارج کنیم.

ترامپ با بیان اینکه «ناتو در جریان جنگ اخیر علیه ایران، رفتار مناسبی با ما نداشت»، افزود: ترکیه در سطوح مختلف، وفادارترین متحد ما بوده است. ترکیه هواپیماهای آمریکایی خرید و من فکر می‌کنم ما تعهدی برای تعمیر و نگهداری موتورهای آن‌ها داریم.

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