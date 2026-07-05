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علی فیاض: حضور در تشییع امام شهید آیت‌الله خامنه‌ای تجدید بیعت با مکتب مقاومت است

۱۴ تیر ۱۴۰۵ - ۰۹:۴۲
کد مطلب: 1835719
علی فیاض: حضور در تشییع امام شهید آیت‌الله خامنه‌ای تجدید بیعت با مکتب مقاومت است

عضو فراکسیون وفاداری به مقاومت در پارلمان لبنان با تأکید بر اینکه حضور در مراسم تشییع امام شهید آیت‌الله سید علی خامنه‌ای، نشانه پایبندی به مکتب مقاومت است، گفت جمهوری اسلامی ایران با رهبری خود همچنان در خط مقدم مقابله با پروژه آمریکایی ـ صهیونیستی قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ علی فیاض، عضو فراکسیون «وفاداری به مقاومت» در پارلمان لبنان، حضور در مراسم تشییع امام شهید آیت‌الله سید علی خامنه‌ای را تأکیدی بر استمرار تعلق و پایبندی به مکتب مقاومت دانست. وی اظهار داشت که شرکت در این مراسم، تجدید عهد با آرمان‌ها و مسیری است که این رهبر شهید در طول سال‌های مبارزه ترسیم کرد.

وی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران با رهبری حکیمانه و شجاعانه خود در برابر پروژه آمریکا و رژیم صهیونیستی ایستاده است، افزود: امام شهید آیت‌الله خامنه‌ای آگاهانه و با رضایت، مسیر جهاد و مقاومت را برگزید و سرانجام به مقام رفیع شهادت نائل آمد؛ مسیری که الهام‌بخش ملت‌های آزاده خواهد ماند.

فیاض در پایان جمهوری اسلامی ایران را پیشگام مقابله با سلطه‌طلبی آمریکا دانست و تصریح کرد که این کشور امروز امید همه ملت‌هایی است که در جست‌وجوی آزادی، عزت و کرامت هستند. وی همچنین ابراز امیدواری کرد که راه و مکتب امام شهید آیت‌الله خامنه‌ای با رهبری امام سید مجتبی خامنه‌ای تداوم یافته و مسیر مقاومت با استحکام بیشتری ادامه یابد.

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