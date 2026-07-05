به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ علی فیاض، عضو فراکسیون «وفاداری به مقاومت» در پارلمان لبنان، حضور در مراسم تشییع امام شهید آیت‌الله سید علی خامنه‌ای را تأکیدی بر استمرار تعلق و پایبندی به مکتب مقاومت دانست. وی اظهار داشت که شرکت در این مراسم، تجدید عهد با آرمان‌ها و مسیری است که این رهبر شهید در طول سال‌های مبارزه ترسیم کرد.

وی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران با رهبری حکیمانه و شجاعانه خود در برابر پروژه آمریکا و رژیم صهیونیستی ایستاده است، افزود: امام شهید آیت‌الله خامنه‌ای آگاهانه و با رضایت، مسیر جهاد و مقاومت را برگزید و سرانجام به مقام رفیع شهادت نائل آمد؛ مسیری که الهام‌بخش ملت‌های آزاده خواهد ماند.

فیاض در پایان جمهوری اسلامی ایران را پیشگام مقابله با سلطه‌طلبی آمریکا دانست و تصریح کرد که این کشور امروز امید همه ملت‌هایی است که در جست‌وجوی آزادی، عزت و کرامت هستند. وی همچنین ابراز امیدواری کرد که راه و مکتب امام شهید آیت‌الله خامنه‌ای با رهبری امام سید مجتبی خامنه‌ای تداوم یافته و مسیر مقاومت با استحکام بیشتری ادامه یابد.

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