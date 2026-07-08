به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت امور خارجه یمن امروز (چهارشنبه) با انتشار بیانیهای تأکید کرد که حملات آمریکا به خاک جمهوری اسلامی ایران نشانگر گرایشات جنایتکارانه واشنگتن است.
یمن با اشاره به اینکه این حملات بار دیگر ثابت میکند که پیمانشکنی و نقض تعهدات، ویژگی جداییناپذیر آمریکاییها و صهیونیستهاست، به کشورهای عربی میزبان پایگاههای آمریکا هشدار داد.
صنعا با اشاره به اینکه کشورهای مذکور با این اقدام، خود را در معرض خطرات و آسیبهای مستمر قرار خواهند داد، تصریح کرد که حکام این کشورها، سرنوشت مردم و آینده کشورهایشان را به دست جنایتکاران صهیونیست سپردهاند.
گفتنی است، متجاوزان آمریکایی از اواسط نیمه شب گذشته، حملاتی را به مناطقی در جنوب کشورمان انجام دادند. نیروهای مسلح کشورمان نیز در پاسخ به نقض تفاهمنامه اسلامآباد توسط آمریکا، ۸۵ نقطه از تأسیسات مهم نظامی منطقه پنجم دریایی بحرین و پایگاه هوایی علیالسالم کویت را با موشکهای برد بلند خیبرشکن، میانبرد ذوالفقار و کوتاهبرد فاتح ۱۱۰ هدف قرار دادند.
یمن با بیان اینکه کشورهای عربی وابسته به آمریکا باید از دایره مزدوری خارج شوند، هشدار داد که این رویه، جز شکست و زیان چیزی برایشان به همراه نخواهد داشت.
وزارت امور خارجه یمن ضمن تمجید از ایستادگی و پایداری ملت، دولت و نیروهای مسلح ایران، گفت که ایران به منزله صخرهای است که توطئههای دشمنان در برابر آن در هم خواهد شکست.
یمن در پایان تأکید کرد که در تمامی مراحل و همه تحولات، در کنار ایران باقی خواهد ماند و از آن حمایت خواهد کرد.
..................
پایان پیام/
نظر شما