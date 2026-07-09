یمن به کشورهای عربی دربارۀ تداوم همکاری با آمریکا علیه ایران هشدار داد

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت خارجه یمن با صدور بیانیهای، از پایداری و مقاومت مردم، ارتش و رهبری ایران در مقابله با استکبار آمریکایی- صهیونیستی تمجید کرده و این استواری ایرانیها را همچون صخره و سدی بزرگ توصیف کرد که توطئههای دشمنان مقابل آن شکسته میشود.
وزارت خارجه یمن، نقض توافق اسلام آباد توسط آمریکا و تجاوز به خاک ایران را محکوم و تاکید کرد که این اقدامات آمریکاییها گرایشهای جنایتکارانه مداوم آنها را نشان میدهد و بار دیگر ثابت میکند که نقض وعده و توافق، از ویژگیهای ذاتی جنایتکاران آمریکایی و صهیونیستی است.
در ادامه این بیانیه آمده است که یمن بر حمایت بی دریغ خود از جمهوری اسلامی ایران در همه مراحل و تحولات آینده تاکید میکند و بار دیگر به کشورهای منطقه هشدار میدهیم که در اختیار قرار دادن سکو و پایگاه برای آمریکاییها، ابتدا خود این کشورها را در معرض خطرات و خسارات مداوم و مستقیم قرار خواهد داد.
وزارت خارجه دولت صنعا همچنین تصریح کرد که رژیمهای عربی سرنوشت مردم و آینده ملتهای خود را به جنایتکاران صهیونیست گروگان دادهاند و باید بیدار شوند و نقش تسلیمانه و مطیعانه خود را که چیزی جز شکست و زیان برایشان به بار نیاورده، کنار بگذارند.
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