ترامپ و نتانیاهو، ایران را به ابرقدرت منطقه تبدیل کردند/ اسرائیل در خاورمیانه جدید حذف شد

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ آوی ساخاروف، خاورشناس و تحلیلگر روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارونوت، در تحلیلی با انتقاد شدید از سیاستهای دونالد ترامپ در قبال ایران، نوشت که اظهارات اخیر رئیسجمهور آمریکا در جریان اجلاس گروه هفت مانند یک زلزله است و شاید به تغییرات دراماتیک و ساختاری در خاورمیانه منجر شود؛ اما این بار، نقشه جدیدی را ترسیم میکند که برای اسرائیل بسیار مشکلساز است.
ساخاروف با اشاره به سخنان ترامپ که توافق با ایران را چیزی جز یک یادداشت تفاهم خواند و تأکید کرد که در صورت عدم اصلاح رفتار ایران، دوباره بمبها را بر سرشان خواهد ریخت، نوشت: به زبان ساده و عامیانه باید بگوییم که اسرائیل ضربه سختی خورد.
به گفته این تحلیلگر صهیونیست، این ضربه، نه تنها برای بنیامین نتانیاهو که در انجام وظایفش برای چندمین بار شکست خورده و نتوانسته دستاوردهای نظامی بزرگ ارتش، موساد و اطلاعات نظامی اسرائیل را به یک دستاورد سیاسی قابل توجه در برابر ایران تبدیل کند، بلکه ضربهای به هر نخستوزیر آینده پس از انتخابات اکتبر و به همه شهروندان اسرائیلی به شمار میرود.
ایران، ابرقدرت خاورمیانه جدید
ساخاروف با اذعان به اینکه عملیاتهایی مانند ترور دانشمندان برنامه هستهای، فرماندهان ارشد ایران، بمباران تأسیسات موشکی و خسارات وارده به پروژه هستهای ایران، فقط به دستاوردهای تاکتیکی محدود ماندند تصریح کرد: همه این اقدامات باعث نشد آسیب واقعی به توانایی ایران برای عمل علیه اسرائیل وارد کند یا پروژه هستهایاش را متوقف کند، یا حتی منجر به تغییر نظام در ایران شود.
وی با تأکید بر اینکه واقعیت برای صهیونیستها بسیار سختتر از چیزی است که نشان داده میشود، ادامه داد: ترامپ در برابر چشمان حیرتزده ما خاورمیانهای جدید ترسیم میکند که در آن، ایران یک قدرت منطقهای به تمام معناست و در کنار آن، با اهمیتی نه کمتر، دولت پیچیده قطر قرار دارد.
ساخاروف ضمن ابراز نگرانی از مذاکرات ایران و آمریکا، مینویسد: این مذاکرات بیخ گوش ما در جریان است. [در این بازی] اسرائیل از بازی خارج شده و دوحه داخل آن شده است. تنها اسرائیل نیست که نگران این وضعیت است، بلکه کشورهای حوزه خلیجفارس نیز که در جریان جنگ اخیر هدف موشکهای ایرانی قرار گرفتند، وضعیت بهتری ندارند.
وی با بیان اینکه اسرائیل به شدت نگران سرازیر شدن صدها میلیارد دلار به سمت ایران است، درباره قطر هم نوشت: دولتی که در آستانه هفتم اکتبر (عملیات طوفان الاقصی) میزبان سران حماس بود و شبکه الجزیره را مدیریت کرد، همان دولتی است که امروز استراتژی آمریکا در منطقه را هدایت میکند. شاید این تحول پیامدهای بد و خطرناکی برای وضعیت لبنان، غزه، یمن و سایر کشورها داشته باشد.
ساخاروف با اشاره به اینکه دولت ضد مقاومت در لبنان، با توجه به تفاهمنامه میان ایران و آمریکا، نخواهد توانست اقدامی علیه حزبالله انجام دهد، نوشت: در سایه آتشبسی که میتواند دست اسرائیل را ببندد، میتوان فرض کرد که احیا و بازسازی حزبالله زمان زیادی نخواهد برد. حوثیها (انصارالله) در یمن نیز مرحله جدیدی از احیا را تجربه خواهند کرد، همینطور غزه؛ زیرا دشوار است تصور کنیم دولت آمریکا که تا این حد به قطر گوش میدهد، به اسرائیل چراغ سبز نشان دهد تا آزادانه علیه بازسازی زیرساختهای نظامی حماس در نوار غزه اقدام کند.
ساخاروف با اعتراف به اینکه اسرائیل در یک واقعیت ژئوپلیتیک پیچیده در خاورمیانه گرفتار شده و باید به این موضوع اعتراف کرد، خاطرنشان کرد: حتی اگر نتانیاهو فردا صبح به خانهاش بازگردد (از نخستوزیری کنار برود)، تردید وجود دارد که این واقعیت تغییر کند. وضعیت زمانی دشوارتر میشود که پای عرصه سیاسی بینالمللی و افکار عمومی آمریکا به میان میآید. جایگاه اسرائیل در میان طرفداران حزب دموکرات و جمهوریخواه در آمریکا در حال افول است.
این تحلیلگر صهیونیست در پایان گفت که نتانیاهو بدون داشتن طرح خروج از جنگ با ایران، «قمار» بزرگی انجام داد که عواقب آن، گریبان صهیونیستها را خواهد گرفت؛ حتی برخی از اطرافیان نتانیاهو، در ابتدای جنگ ایران، منتقدان این جنگ را هم به سخره میگرفتند.
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