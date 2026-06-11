نبرد محور مقاومت تا نابودی پروژه صهیونیستی در منطقه ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ محمد احمد مفتاح، نخست‌وزیر پیشبرد امور یمن، در گفت‌وگو با شبکه المسیره وابسته به جنبش انصارالله یمن، با اشاره به اینکه یمن از بیش از ۱۲ سال گذشته در حال نبرد با متجاوزان و مستکبران است، اعلام کرد که عملیات اخیر یمن در حمایت از لبنان ضد دشمن صهیونیستی، بخشی از رویارویی مداوم با محور آمریکایی-صهیونیستی است.

وی اظهار داشت که تمرکز در مرحله بعدی معطوف به شکستن محاصره تحمیل شده بر یمن، ایران و سایر گروه‌های مقاومت است؛ محاصره‌ای که در چارچوب تلاش‌های غرب و آمریکا برای تحمیل هژمونی خود، سیطره صهیونیست‌ها بر ملت‌ها و منابع امت اسلامی صورت می‌گیرد.

مفتاح افزود: پروژه صهیونیستی، کشورهای مختلف منطقه و نه فقط کشورهای محور مقاومت را هدف قرار می‌دهد و طبق شواهد موجود، هدف بعدی بعد از ایران، پاکستان و سپس کشورهای دیگر از جمله مصر، ترکیه و الجزایر است.

این مقام یمنی گفت که هیچگونه توافقی با آمریکایی‌ها نمی‌تواند به ثبات پایدار برسد؛ زیرا این کشور در پی تأمین منافع رژیم صهیونیستی بوده و این رژیم هم به دنبال تحمیل پروژه خود در منطقه از طریق ابزارهای مختلف سیاسی، نظامی، اقتصادی و امنیتی است.

وی در ادامه به مواضع رژیم‌های عربی پرداخته و تأکید کرد که برخی از کشورهای حوزه خلیج فارس کاملاً خودشان را در پروژه شوم آمریکایی-صهیونیستی درگیر و ادغام کرده‌اند.

نبرد برای نابودی پروژه صهیونیستی ادامه دارد

نخست‌وزیر پیشبرد امور یمن درباره عملیات اخیر نیروهای مسلح این کشور علیه رژیم اشغالگر و همچنین محاصره دریایی ضد این رژیم اظهار داشت که این عملیات‌ها در چارچوب مقابله با محور آمریکایی-صهیونیستی بوده و بخشی از حمایت از مردم لبنان، غزه و کل محور مقاومت است؛ علاوه بر اینکه به موضوع لغو محاصره یمن نیز مرتبط می‌شود.

وی تصریح کرد که هدف از نبرد کنونی، شکستن محاصره و پایان دادن به هژمونی آمریکایی-صهیونیستی در منطقه است. امروز محاصره دشمن از حوزه‌های سیاسی و اقتصادی فراتر رفته و به بخشی از یک درگیری بی‌پایان تبدیل شده است.

مفتاح گفت: همانطور که در بیانیه نیروهای مسلح آمده، عملیات‌های یمن برای شکستن محاصره وارد مرحله جدیدی گشته و معادله نظامی به یکی از ابزارهای دستیابی به این هدف تبدیل شده است. یمن به همراه محور مقاومت در مسیر شکستن محاصره تحمیلی علیه کل این محور حرکت می‌کند و نبرد ادامه دارد.

وی تصریح کرد که هیچ اعتمادی به طرف آمریکایی وجود ندارد و همه تجربه‌ها نشان می‌دهد که آمریکایی‌ها به هیچ توافقی پایبند نیستند.

رژیم‌های عربی تبدیل به ابزار پروژه صهیونیستی شده‌اند

این مقام دولتی یمن گفت که آمریکا و رژیم صهیونیستی به دنبال تحمیل پروژه صهیونیستی در منطقه در سطوح مختلف سیاسی، اقتصادی، امنیتی و فرهنگی و تسلیم کشورهای منطقه هستند. برخی از رژیم‌های خلیج فارس کاملاً درگیر پروژه صهیونیستی-آمریکایی شده‌اند و خود را به عنوان ابزاری در این پروژه معرفی کرده‌اند.

بامداد امروز همچنین وزارت خارجه دولت یمن (مستقر در صنعاء) نسبت به ادامه تهاجم آمریکایی به جمهوری اسلامی ایران و تهدید امنیت و صلح بین‌المللی هشدار داد.

وزارت خارجه دولت صنعاء در بیانیه‌ای تأکید کرد که تهاجم مداوم آمریکایی به ایران، منطقه را به سمت لغزش به سوی جنگی گسترده‌تر سوق خواهد داد که پیامدهای خطرناکی برای منطقه و جهان خواهد داشت.

در ادامه این بیانیه آمده است: ادامه تهاجم آمریکایی به ایران، اهداف مورد انتظار را محقق نخواهد کرد و در شکستن اراده مردم ایران یا تضعیف پایداری آن موفق نخواهد شد، بلکه به تعمیق درگیری و تشدید بن‌بست استراتژیک آمریکا و شکست کامل منجر خواهد شد.

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