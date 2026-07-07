مراسم تشییع قائد شهید امت در شهر قم به پایان رسید

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مراسم تشییع باشکوه و تاریخی رهبر شهید انقلاب حضرت آیت الله العظمی سید علی خامنه‌ای در شهر قم به پایان رسید.

صبح امروز با حضور حضرت آیت الله العظمی جوادی آملی، نماز بر پیکر رهبر در مسجد مقدس جمکران اقامه شد و سپس پیکر رهبر شهید در مسیر بلوار پیامبر اعظم(ص) از مسجد مقدس جمکران به سمت حرم حضرت معصومه(س) تشییع شد.

قرار است پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب و خانواده شهید امشب در فرودگاه نجف به صورت رسمی مورد استقبال قرار بگیرد و در ادامه پیکر ایشان فردا در شهرهای نجف و کربلا، تشییع گردد.

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