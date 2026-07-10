معاریو: اسرائیل به دلیل انزوای سیاسی با کمبود تجهیزات و قطعات یدکی مواجه است

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ آوی اشکنازی، تحلیلگر روزنامه عبری «معاریو» نوشت: در یگانهای عملیاتی ارتش اسرائیل، قطعات یدکی برای خودروهای زرهی وجود ندارد و نیروهای بیشتری ناچارند در حالی که تجهیزات سنگین جنگی را بر دوش میکشند، بهصورت پیاده حرکت کنند. دلیل چیست؟ نبود تجهیزات مناسب.
اشکنازی افزود: مشکل بزرگ در شکاف عمیق میان «جاهطلبیهای مقامات سیاسی» و «واقعیت میدانی ارتش اسرائیل» نهفته است؛ کمبود نیروهای رزمی، کسری بودجه، سربازان فرسوده، و همچنین خودروهای زرهی، تانکها و هواپیماهایی که نیازمند تعمیرات اساسی شامل نوسازی و بهروزرسانی سیستمها هستند.
وی تأکید کرد: اما هیچ قطعه یدکی در دسترس نیست، چرا که اسرائیل در انزوای سیاسی به سر میبرد. برای نمونه، یگان زرهی موتور تانک کافی در اختیار ندارد، زیرا آلمانیها مانع از تداوم ارسال این تجهیزات میشوند.
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