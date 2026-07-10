به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ الکسی پوشکوف، رئیس کمیته سیاست اطلاعاتی شورای فدراسیون روسیه (مجلس علیا)، در یادداشتی در تلگرام خود به رئیس‌جمهور آمریکا نسبت به عواقب جنگ با جمهوری اسلامی ایران هشدار داد.

پوشکوف نوشت: به جای حرکت به سمت صلح، اقدام نظامی در خاورمیانه از سر گرفته شده است. وی تأکید کرد که ترامپ فرصتی برای عقب‌نشینی از جنگ با ایران داشت اما تصمیم گرفت که این کار را نکند.

رئیس کمیته سیاست اطلاعاتی شورای فدراسیون روسیه با بیان اینکه جنگ علیه جمهوری اسلامی ایران اعتبار ایالات متحده را به خطر خواهد انداخت، افزود: این یک خطر مضاعف برای رئیس‌جمهور آمریکاست زیرا اگر ایالات متحده نتواند به هدف خود برسد، ضربه قابل توجهی به اعتبار بین‌المللی واشنگتن وارد خواهد شد.

وی گفت: از سوی دیگر اگر ترامپ وارد یک جنگ طولانی و دشوار با ایران شود که در حال حاضر دقیقاً همین مسیر را در پیش گرفته است، شانس جمهوری‌خواهان برای موفقیت در انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره آمریکا به سرعت کاهش می‌یابد.

پوشکوف در پایان با اشاره به اینکه ناکامی ترامپ در جنگ علیه جمهوری اسلامی ایران، دموکرات‌ها را پس از شکست قاطع در انتخابات گذشته آمریکا، دوباره احیا کرده است، یادآور شد: اگر دموکرات‌ها در انتخابات نوامبر پیروز شوند، ترامپ معمار پیروزی آنها خواهد بود.

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