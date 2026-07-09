ترامپ دوباره خودش را در مهلکه سیاسی انداخت که بعید است بتواند از آن خارج شود

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ واشنگتنپست در تحلیلی از پیامدهای سیاسی اعلام پایان آتشبس توسط دونالد ترامپ نوشت که این تصمیم، جمهوریخواهان را با انتخاباتی گره خورده به جنگی مواجه کرده است که اکثر رأیدهندگان با آن مخالفند و قادر به پایان دادن به آن نیستند.
این روزنامه آمریکایی نوشت: جمهوریخواهان پس از امضای یادداشت تفاهم ایالات متحده و ایران در ماه گذشته برای پایان دادن به جنگی نامحبوب و غیرقانونی تا حدودی نسبت به نتایج انتخابات میان دورهای امیدوار شدند. رهبران حزب جمهوریخواه به کاخ سفید هشدار داده بودند که افزایش قیمت بنزین که به دلیل این درگیری تشدید شده است، میتواند به بهای انتخابات میاندورهای نوامبر برای آنها تمام شود. اکنون، با از هم پاشیدن آن توافق، جمهوریخواهان با انتخاباتی روبرو هستند که به جنگی گره خورده است که اکثر رأیدهندگان با آن مخالفند.
با اعلام پایان تفاهمنامه، قیمت نفت بلافاصله افزایش یافت و بازارهای مالی روز چهارشنبه سقوط کردند.
سارا چمبرلین، رئیس گروه مشارکت اصلی جمهوریخواهان، که از قانونگذاران جمهوریخواه در حوزههای انتخابیه رقابتی کنگره حمایت میکند، گفت که جنگ بیشتر قطعاً برای جمهوریخواهان در انتخابات نوامبر دردسرساز خواهد بود. رأیدهندگان جمهوریخواه برای چند ماه قیمت بالاتر بنزین را تحمل کردند تا از ترامپ حمایت کنند، اما اکنون فصل سفرهای تابستانی از راه رسیده و ممکن است هیچ تسکینی وجود نداشته باشد.
این روزنامه آمریکایی تأکید کرده است که جنگ و اثرات آن همچنان به طور خاص برای ترامپ مشکلساز است: بر اساس چندین نظرسنجی ملی که اخیراً منتشر شده است، اکثر آمریکاییها از نحوه برخورد او با این درگیری ناراضی هستند. در نظرسنجی اواسط ژوئن فاکس نیوز، ۵۸ درصد از رأیدهندگان ثبتنامشده گفتند که ایالات متحده در آغاز اقدام نظامی علیه ایران در ماه فوریه تصمیم اشتباهی گرفته است.
قانونگذاران جمهوریخواه تا حد زیادی در مورد آتشبس لغو شده سکوت کردهاند. از زمان آغاز جنگ، آنها برای ایجاد تعادل بین حمایت از ترامپ و عدم تأیید جنگ در میان حوزههای انتخابیه خود تلاش کردهاند.
در همین حال، دموکراتها از اخبار مربوط به آتشبس لغو شده برای انتقاد از ترامپ و مرتبط کردن جنگ با مشکلات مالی آمریکاییها استفاده کردند. دن گلدمن، دموکرات، در ایکس نوشت: «در حالی که هزینههای مایحتاج اولیه مانند غذا، اجاره و مراقبتهای بهداشتی همچنان رو به افزایش است، آمریکاییها اکنون مجبورند به دلیل جنگ بیملاحظه ترامپ در ایران، قیمتهای بسیار بالاتری برای سفرهای هوایی بپردازند.»
دموکراتها همچنین از این خبر برای تجدید درخواستها از کنگره برای تصویب قطعنامههای اختیارات جنگی که ترامپ را به خروج نیروهای آمریکایی از خصومتها با ایران هدایت میکند، استفاده کردند.
ترامپ، پس از حملات جدید ایالات متحده به ایران، در اجلاس ناتو در آنکارا، گفت که مذاکرات با ایران میتواند ادامه یابد، اما او رهبران ایران را با الفاظی زشت مورد اهانت قرار داد و مذاکرات بیشتر را «اتلاف وقت» خواند. روز چهارشنبه، او آشکارا در مورد نابودی زیرساختهای ایران صحبت کرد و مدعی شد: «در یک روز، میتوانیم تک تک پلهای ایران را خراب کنیم. آنها کارخانههای آب شیرینکن دارند. اگر مجبور شویم آنها را بیرون خواهیم کرد... شاید جزیره خارک را تصرف کنیم!»
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