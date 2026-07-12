پاکستان خواستار کاهش تنش میان ایران و آمریکا شد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ محمد اسحاق دار، معاون نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه پاکستان، در گفت‌وگوی تلفنی با سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، آخرین تحولات منطقه را بررسی کرد. دو طرف در این تماس، درباره روند تحولات اخیر و مسائل مرتبط با امنیت و ثبات منطقه به تبادل نظر پرداختند.

وزیر امور خارجه پاکستان با اشاره به تفاهم‌های حاصل‌شده در «یادداشت تفاهم اسلام‌آباد»، از همه طرف‌ها خواست مسیر کاهش تنش و خویشتنداری را در پیش بگیرند. وی تأکید کرد گفت‌وگو و دیپلماسی تنها راهکار مناسب برای حل اختلافات و دستیابی به صلح و ثبات پایدار در منطقه است.

اسحاق دار همچنین آمادگی کشورش را برای ادامه ایفای نقش سازنده در حمایت از امنیت و ثبات منطقه‌ای و کمک به نزدیک کردن دیدگاه‌های طرف‌های درگیر اعلام کرد.

پیش از این نیز نماینده دائم پاکستان در سازمان ملل متحد با درخواست برای توقف فوری تنش‌ها، از آمادگی اسلام‌آباد جهت کمک به پیشبرد روند آتش‌بس و تقویت ثبات پایدار در منطقه خبر داده بود.

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