به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ صبح ۱۲ تیرماه، یک فروند هواپیمای مسافربری ایرانی، با وجود تلاش جنگندههای سعودی برای جلوگیری از فرود، در فرودگاه صنعاء به زمین نشست؛ رخدادی که جنبش انصارالله آن را آغاز شکستن محاصره هوایی چندینساله یمن توصیف کرد.
با تأیید مقامات صنعاء و انصارالله مبنی بر تداوم پروازهای تهران-صنعا، صبح امروز یک فروند هواپیمای شرکت ماهان در فرودگاه صنعاء به زمین نشست. همزمان، وبگاه «فلایترادار» از حرکت یک فروند دیگر از هواپیماهای ماهان به مقصد صنعاء خبر داد.
در همین راستا، صبح امروز یک فروند هواپیمای شرکت ماهان در فرودگاه صنعاء به زمین نشست. همزمان، وبگاه «فلایترادار» از حرکت یک فروند دیگر از هواپیماهای ماهان به مقصد صنعاء خبر داد.
ساعاتی بعد، عربستان باند فرودگاه صنعاء را هدف حمله قرار داد؛ حملهای که به گفته صنعاء با قصد جلوگیری از فرود هواپیمای بعدی انجام شد. وزارت خارجه دولت صنعاء این اقدام را پایان آتشبس و اعلام جنگ توصیف کرد. یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن، نیز تأکید کرد این حمله به دوره کاهش تنش پایان داده و بیپاسخ نخواهد ماند.
دولت سعودی و تشکیلات موسوم به «شورای ریاستی یمن» پیشتر مدعی شده بودند فرود هواپیماهای ایرانی در صنعاء نقض حاکمیت یمن محسوب میشود. اما یمنیها این پروازها را پایان محاصره هوایی از سوی دولت سعودی میدانند.
در این میان، آنچه بیش از همه جلب توجه میکند، واکنش رسانههای اسرائیلی است که این پروازها را صرفاً یک مسیر هوایی یا اقدامی بشردوستانه نمیدانند، بلکه آن را تحولی با پیامدهای راهبردی و ژئوپلیتیکی برای موازنه قدرت در منطقه ارزیابی میکنند.
یدیعوت آحرونوت؛ پایان سیاستی که یک دهه ادامه داشت
روزنامه یدیعوت آحرونوت این رخداد را صرفاً یک پرواز غیرنظامی توصیف نمیکند، بلکه آن را نشانه پایان عملی سیاستی میداند که طی حدود یک دهه با هدف محدود کردن ارتباط مستقیم تهران و صنعاء دنبال میشد.
این روزنامه معتقد است از زمان توافق ایران و عربستان با میانجیگری چین در سال ۲۰۲۳، سیاست منطقهای ریاض تغییر کرده است. به نوشته یدیعوت، محمد بن سلمان برای موفقیت پروژه چشمانداز ۲۰۳۰ بیش از هر چیز به ثبات منطقهای نیاز دارد و همین مسئله باعث شده عربستان به جای ادامه تقابل مستقیم، مسیر کاهش تنش با تهران را در پیش بگیرد.
با این حال، تحلیلگران این روزنامه اعتقاد دارند نتیجه این تغییر، برخلاف انتظار ریاض، محدود شدن نفوذ ایران نبوده، بلکه فضایی ایجاد کرده که تهران بتواند جایگاه خود را در یمن تثبیت کند.
یدیعوت هشدار میدهد بازگشایی مسیر هوایی تهران-صنعاء بر امنیت اسرائیل، دریای سرخ، بابالمندب تأثیر میگذارد.
معاریو؛ نگرانی از شکلگیری پل هوایی
روزنامه معاریو با استناد به گزارش رادیو ارتش اسرائیل مینویسد آنچه بیش از خود پرواز اهمیت دارد، احتمال تبدیل این مسیر به یک «پل هوایی» دائمی بین تهران و صنعاء است.
به نوشته معاریو، اگرچه انصارالله اعلام کرده هواپیما حامل مجروحان و بیماران یمنی بوده، اما برخی مقامهای وابسته به دولت مستعفی یمن مدعیاند این مسیر شاید در آینده برای انتقال تجهیزات، فناوریهای پیشرفته یا مستشاران نظامی استفاده شود.
معاریو این اقدام را بر باد رفتن تلاشهای آمریکا و متحدانش برای کنترل مسیرهای دریایی توصیف میکند.
واللا؛ «ائتلاف نانوشته» علیه یمن
پایگاه خبری واللا نگاه سیاسیتری به این موضوع دارد. این رسانه در گزارشی با عنوان «پارادوکس حوثیها و ائتلاف نانوشته میان اسرائیل و عربستان» مینویسد هرچند ریاض و تلآویو هیچ پیمان نظامی رسمی علیه یمن ندارند، اما هر دو در یک نگرانی مشترک سهیم هستند؛ جلوگیری از افزایش قدرت صنعاء.
واللا اعتراف میکند که عربستان پس از سالها جنگ، بدون دستیابی به اهداف خود، ناچار شد راهبرد کاهش تنش را در پیش بگیرد؛ تغییری که نه از سر تغییر نگاه به یمن، بلکه به دلیل ناکامی گزینه نظامی و هزینههای سنگین آن بود.
این رسانه همچنین تأکید میکند که پس از عملیات «طوفان الاقصی»، نگاه اسرائیل به یمن تغییر کرده است. به نوشته واللا، تلآویو دیگر صنعاء را صرفاً یک بازیگر داخلی یمن نمیداند، بلکه آن را یکی از بازیگران مؤثر محور مقاومت میشناسد که توان اثرگذاری بر دریای سرخ، بابالمندب و امنیت کشتیرانی را به دست آورده است.
از نگاه این رسانه، هر عملیات موشکی یمن، هر تصمیم درباره کشتیرانی در دریای سرخ و حتی هر پرواز به فرودگاه صنعاء، تنها یک اقدام نظامی یا لجستیکی نیست، بلکه حامل پیامی سیاسی درباره جایگاه جدید یمن در معادلات منطقه است.
چرا این پرواز برای اسرائیل اهمیت دارد؟
وجه مشترک گزارشهای یدیعوت آحرونوت، معاریو و واللا آن است که همگی این رخداد را فراتر از یک پرواز عادی ارزیابی میکنند. در این تحلیلها، نگرانی اصلی نه صرفاً بازگشایی یک خط هوایی، بلکه شکسته شدن یکی از مهمترین ابزارهای فشار بر صنعاء است؛ ابزاری که طی سالهای گذشته بخشی از راهبرد مهار یمن به شمار میرفت.
از نگاه این رسانهها، اگر پروازهای مستقیم میان تهران و صنعاء به یک روند پایدار تبدیل شود، بخشی از معادلاتی که طی سالهای گذشته بر پایه محاصره هوایی و دریایی شکل گرفته بود، نیازمند بازتعریف خواهد بود.
جمعبندی
بازتاب گسترده فرود هواپیماهای ایرانی در صنعاء در رسانههای عبری نشان میدهد تلآویو این تحول را صرفاً یک رخداد هوایی تلقی نمیکند. آنچه در گزارشهای یدیعوت آحرونوت، معاریو و واللا دیده میشود، تصویری از نگرانی نسبت به تغییر تدریجی موازنههای منطقهای است؛ تغییری که از نگاه این رسانهها، میتواند بر امنیت دریای سرخ، مسیرهای راهبردی کشتیرانی و جایگاه بازیگران منطقهای اثر بگذارد.
شاید به همین دلیل است که پروازهای تهران–صنعاء از نگاه مقامات صنعاء نماد شکستن محاصره هوایی یمن به شمار میرود، اما در روایت رسانههای اسرائیلی، این پروازها صرفاً یک مسیر هوایی نیستند؛ بلکه نشانه آغاز مرحلهای تازه در معادلات امنیتی و ژئوپلیتیکی منطقه محسوب میشوند.
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