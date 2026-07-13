سخنگوی دولت یمن: عربستان مسئول پیامدهای حمله به فرودگاه صنعا است

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ خبرگزاری «سبأ»نوشت: «عمر البخیتی» سخنگوی دولت «تغییر و سازندگی» یمن و معاون وزیر اطلاعرسانی این کشور، حمله هوایی ائتلاف به رهبری عربستان سعودی به فرودگاه بینالمللی صنعا را محکوم کرد.
البخیتی مدعی شد این حمله با هدف جلوگیری از فرود یک هواپیمای غیرنظامی ایرانی حامل هیئت یمنی شرکتکننده در مراسم تشییع پیکر آیتالله سید علی خامنهای انجام شده است.
وی این اقدام را نقض آشکار قوانین و کنوانسیونهای بینالمللی، بهویژه کنوانسیون شیکاگو درباره هوانوردی غیرنظامی بینالمللی دانست و تأکید کرد که هدف قرار دادن تأسیسات غیرنظامی و زیرساختهای حیاتی، مغایر با اصول حقوق بینالملل و تهدیدی برای ایمنی ناوبری هوایی است.
سخنگوی دولت یمن همچنین تأکید کرد که مردم این کشور «دیکتههای خارجی» را نخواهند پذیرفت و برای حفظ حاکمیت، استقلال و تضمین آزادی تردد شهروندان و هیئتهای رسمی از طریق حریم هوایی و فرودگاههای خود، از هیچ اقدامی دریغ نخواهند کرد.
البخیتی، عربستان سعودی را مسئول کامل پیامدهای حمله به فرودگاه بینالمللی صنعا و خسارات واردشده به زیرساختهای آن دانست و بر حق مردم یمن برای بازگشایی فرودگاه و پایان دادن به محاصره تحمیلشده تأکید کرد.
وی در پایان با قدردانی از موضع جمهوری اسلامی ایران در حمایت از مردم یمن، این حمایت را نشانه روابط نزدیک و همبستگی دو کشور دانست و اظهار داشت تلاشها برای ادامه محدودیتها علیه مردم یمن، با ایستادگی و مقاومت آنان بینتیجه خواهد ماند.
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