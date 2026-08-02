تشکیل کمیته اعزام زائران اربعین در هرات

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مقام‌های حکومت طالبان در استان هرات اعلام کرده‌اند که کمیته‌ای مشترک برای هماهنگی و تسهیل اعزام زائران افغانستانی اربعین حسینی به عراق تشکیل شده است.

محمدقاسم آخندزاده، مسئول گردشگری ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در هرات، گفته است نمایندگان وزارت امور خارجه، اداره حمل‌ونقل، بهداشت عمومی، ریاست گذرنامه، نهادهای امنیتی و شرکت‌های زیارتی در این کمیته حضور دارند.

به گفته او، اعضای کمیته با حضور در گذرگاه اسلام‌قلعه و مسیر تردد زائران، امکانات موجود را بررسی کرده و برای ارائه خدمات و ایجاد تسهیلات لازم برنامه‌ریزی کرده‌اند.

آخندزاده افزود بر اساس برآوردهای موجود، امسال حدود ۱۵ هزار زائر افغانستانی از طریق گذرگاه اسلام‌قلعه وارد ایران شده و از آنجا برای شرکت در آیین پیاده‌روی اربعین راهی عراق خواهند شد.

اداره‌های حمل‌ونقل و بهداشت عمومی هرات نیز آمادگی خود را برای انتقال زمینی زائران و ارائه خدمات درمانی در طول مسیر اعلام کرده‌اند.

تشکیل این کمیته در شرایطی صورت گرفته است که زائران افغانستانی امسال نیز با تأخیر طولانی در صدور ویزای عراق روبه‌رو شدند و تنها سه روز مانده به اربعین توانستند تأییدیه‌های لازم را دریافت کنند.

این در حالی است که زائران بسیاری از کشورها، چند هفته پیش از اربعین ویزای خود را دریافت کرده و سفرشان را آغاز می‌کنند.

تأخیر در صدور ویزا ممکن است سبب شود بخشی از زائران افغانستانی پس از پایان مراسم اصلی اربعین به عراق برسند؛ زمانی که شمار زیادی از زائران دیگر کشورها بازگشته و بسیاری از موکب‌های خدماتی نیز فعالیت خود را متوقف کرده‌اند.

در چنین شرایطی، زائران افغانستانی ممکن است ناچار شوند هزینه‌های بیشتری برای اسکان، غذا و حمل‌ونقل بپردازند؛ هزینه‌هایی که در ایام اصلی اربعین بخش زیادی از آن از سوی موکب‌ها تأمین می‌شود.

فعالان حوزه زیارت امیدوارند تشکیل کمیته مشترک در هرات، زمینه برنامه‌ریزی زودهنگام‌تر، هماهنگی با دولت‌های ایران و عراق و کاهش مشکلات صدور ویزا و انتقال زائران در سال‌های آینده را فراهم کند.

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