به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ رسانه العهد در تحلیلی با بررسی تحولات اخیر منطقه، مدعی شد نقش ایران از حمایت سنتی از مقاومت به دفاع مستقیم از آن تغییر یافته است؛ تغییری که به نوشته این روزنامه، موازنه قدرت را دگرگون کرده و مانع تحقق اهداف رژیم صهیونیستی در لبنان شده است.

در این گزارش آمده است که حمایت ایران از مقاومت از زمان اشغال لبنان در سال ۱۹۸۲ تاکنون در قالب‌های مختلف ادامه داشته، اما تحولات پس از جنگ ۲۰۲۴، این نقش را وارد مرحله‌ای جدید کرده است. نویسنده معتقد است تهران با این ارزیابی که حذف مقاومت، امنیت راهبردی ایران و توازن‌های منطقه‌ای را تحت تأثیر قرار می‌دهد، رویکردی فعال‌تر در پیش گرفته و همین امر موجب تغییر محاسبات طرف مقابل شده است.

به نوشته «العهد»، این تحول علاوه بر عرصه نظامی، پیامدهای سیاسی و راهبردی نیز به همراه داشته و افزایش هزینه‌های امنیتی و اقتصادی، زمینه حرکت به سمت مذاکرات و شکل‌گیری معادلات جدید را فراهم کرده است. این تحلیل در پایان تأکید می‌کند که از نگاه نویسنده، ورود مستقیم ایران به دفاع از مقاومت، مانع از تحقق پروژه حذف مقاومت و تغییر موازنه سیاسی و امنیتی لبنان و منطقه شده است.

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