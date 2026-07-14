به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ رسانه لبنانی «العهد» در تحلیلی نوشت که در شرایط پس از جنگ، دامنه گزینههای راهبردی ایران افزایش یافته و در مقابل، تلاش رژیم صهیونیستی برای ترغیب آمریکا به ورود دوباره به رویارویی با تهران با موانع جدی مواجه شده است.
این گزارش با اشاره به برخی گمانهزنیهای رسانهای درباره تصمیم دولت آمریکا برای ورود به جنگ با ایران، مدعی است که تلآویو همچنان در تلاش است با برجسته کردن تهدیدهای امنیتی، واشنگتن را به اتخاذ مواضع سختتر علیه تهران سوق دهد. نویسنده همچنین با اشاره به برخی گزارشهای اطلاعاتی و مواضع مقامات آمریکایی، معتقد است تردیدهای موجود در داخل آمریکا نسبت به ورود به یک درگیری جدید، احتمال تحقق این سناریو را کاهش داده است.
به نوشته العهد، ایران در شرایط کنونی گزینههای متعددی در حوزه سیاسی و راهبردی در اختیار دارد و تحولات پیشرو، از جمله انتخابات در رژیم صهیونیستی و آمریکا، میتواند بر محاسبات دو طرف تأثیرگذار باشد. این تحلیل در پایان میافزاید اختلاف دیدگاه میان دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو درباره نحوه مواجهه با ایران و افزایش هزینههای هرگونه تشدید تنش، قدرت مانور تلآویو برای جلب حمایت واشنگتن در یک رویارویی جدید را محدود کرده است.
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