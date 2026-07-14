به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شورای وزیران خارجه اتحادیه اروپا در نشست بروکسل، بررسی راهکارهای اعمال محدودیت بر تجارت با شهرک‌های صهیونیستی را در دستور کار قرار داد.

«کایا کالاس» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعلام کرد گزینه‌های پیشنهادی شامل ممنوعیت کامل یا جزئی واردات کالاهای تولیدشده در شهرک‌ها، تشدید مقررات صادرات و اعمال تعرفه‌های گمرکی است.

وی تأکید کرد این اقدامات متوجه شهرک‌های صهیونیستی است و نه رژیم اسرائیل، زیرا به گفته او، توسعه شهرک‌ها راهکار تشکیل دو دولت را تضعیف می‌کند. بر اساس گزارش منتشرشده، حدود ۱۷.۲ درصد از بیش از ۵۹۰۰ محموله محصولات کشاورزی صادرشده به اروپا در فاصله سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۶، در شهرک‌های صهیونیستی تولید شده‌اند. همچنین اتحادیه اروپا از جمع‌آوری حدود ۹۰۰ میلیون یورو کمک برای حمایت از فلسطینیان در نشست گروه بین‌المللی حامیان فلسطین خبر داد.

در همین حال، منابع فلسطینی از افزایش حملات شهرک‌نشینان در کرانه باختری خبر دادند.

به گفته مسئولان محلی، شهرک‌نشینان با ایجاد یک کانون جدید شهرک‌سازی در اطراف شهر بیتلو در غرب رام‌الله، توسعه این منطقه را با محدودیت بیشتری روبه‌رو کرده‌اند. همچنین حدود ۱۰۰ شهرک‌نشین به شهرک کفل حارس در استان سلفیت یورش برده و به منازل و خودروهای فلسطینیان آسیب رساندند.

در نابلس نیز شهرک‌نشینان با حمله به شهر بورین، بخشی از تأسیسات کشاورزی را تخریب کردند و در جنوب الخلیل نیز با حمایت نظامیان رژیم صهیونیستی، اقدامات تازه‌ای برای مصادره اراضی و محدود کردن رفت‌وآمد شهروندان فلسطینی انجام شد.

...........

پایان پیام