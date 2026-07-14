صبر هیچ منافاتی با انتقام از جنایتکاران ندارد/ ابلاغ پیام تشکر رهبر معظم انقلاب از ملت ایران و عراق

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت الله سید مصطفی خامنه‌ای، فرزند ارشد رهبر شهید ایران، در مراسم بزرگداشت امام مجاهد شهید که در مصلای امام خمینی(ره) تهران برگزار شد، به ایراد سخن پرداخت.

سید مصطفی خامنه‌ای با تسلیت این مصیبت به امت اسلامی، ملت ایران و حضرت بقیةالله الاعظم(عج)، اظهار داشت: همه امت اسلامی، ملت عزیز ایران و شما برادران و خواهران ارجمند، با مصیبتی بزرگ روبه‌رو هستید که موضوع آن صبر است؛ همان‌گونه که خداوند در قرآن کریم فرموده است: "وَبَشِّرِ الصَّابِرِینَ".

وی افزود: معنای صبر آن است که این مصیبت بزرگ را به گونه‌ای تحمل کنیم که راه روشن خود را با استقامت ادامه دهیم و تا رسیدن به هدف نهایی پیش برویم؛ بنابراین صبر هیچ منافاتی با انتقام و برخورد با اشرار عالم که در این جنایت‌های بزرگ دست داشتند، نخواهد داشت.

فرزند ارشد رهبر شهید ایران با اشاره به مراسم تشییع پیکر رهبر شهید، تصریح کرد: در حوادث بزرگ هفته گذشته و تشییع پیکر امام شهید امت، شاهد جلوه‌ای از توحید بودیم که باید قدر آن را دانست.

وی ادامه داد: نزدیک به ۵۰ سال است که در جامعه اسلامی خود مفتخریم به بهره‌مندی از توحید ناب اسلامی. هرگاه امام یک جامعه از سوی خدا باشد، امتی که از او تبعیت می‌کند به عالم بالا و آسمان متصل خواهد شد و این همان حقیقتی است که برای ایجاد، حفظ و استمرار آن باید جهاد و در صورت لزوم هجرت کرد.

آیت الله سید مصطفی خامنه‌ای تأکید کرد: آنچه در روزهای گذشته رخ داد، جلوه‌ای تازه از این حقیقت بزرگ بود که منشأ برکات فراوان الهی است و عظمت آن را همه جهانیان مشاهده کردند.

وی با تبریک این تجلی عظیم توحیدی به امت اسلامی و ملت ایران، گفت: ملت ایران موفق شد مرتبه‌ای از قرب الهی را به نمایش بگذارد و شایسته است همگان در ادامه راه نیز منتظر برکات و الطاف الهی باشند و به عنوان امت امام، این مسیر را با استقامت ادامه دهند.

همچنین در پایان سخنرانی، پیام تشکر رهبر معظم انقلاب اسلامی از ملت‌های ایران و عراق به مناسبت حضور گسترده در مراسم تشییع و بزرگداشت رهبر شهید، از سوی آیت الله سید مصطفی خامنه‌ای در مراسم بزرگداشت امام مجاهد شهید ابلاغ شد.

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