به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ به نقل از خبرگزاری شهاب، جنبش مقاومت اسلامی حماس در بیانیه‌ای، آخرین اقدام شهرک‌سازی رژیم صهیونیستی در کرانه باختری را محکوم کرد.

حماس در این بیانیه اعلام کرد که توافق کابینه افراطی رژیم صهیونیستی با شورای شهرک‌های شمال کرانه باختری برای احداث ۱۲ هزار واحد شهرکی جدید و اختصاص هشت میلیارد شکل برای توسعه زیرساخت‌های شهرک‌ها، اقدامی «جنایتکارانه و خطرناک» در راستای یهودی‌سازی و اشغال بیشتر اراضی فلسطینی است.

حماس تأکید کرد که این تصمیم در ادامه تلاش‌های رژیم صهیونیستی برای تسلط کامل بر کرانه باختری، مصادره اراضی فلسطینی‌ها و کوچاندن ساکنان این منطقه صورت گرفته و با اتکا به حمایت آمریکا و سکوت جامعه جهانی دنبال می‌شود.

این جنبش همچنین هشدار داد که این طرح در چارچوب برنامه‌های اعلام‌شده کابینه رژیم صهیونیستی و مواضع «بزالل اسموتریچ» برای الحاق کامل کرانه باختری اجرا می‌شود.

حماس با تأکید بر ضرورت اتخاذ موضعی واحد از سوی گروه‌های فلسطینی، خواستار تقویت گزینه مقاومت و گسترش همه اشکال مقابله با سیاست‌های کابینه رژیم صهیونیستی شد و اعلام کرد این طرح‌ها با ایستادگی ملت فلسطین و تداوم مقاومت شکست خواهد خورد.

این جنبش همچنین از ملت فلسطین در کرانه باختری و قدس خواست مقابله با رژیم صهیونیستی را تشدید کنند و از سازمان ملل و جامعه جهانی خواست فراتر از محکومیت‌های لفظی، برای توقف سیاست‌های شهرک‌سازی و دفاع از حقوق ملت فلسطین اقدامات عملی انجام دهند.

این بیانیه پس از آن صادر شد که رسانه‌های صهیونیستی اعلام کردند کابینه رژیم صهیونیستی به ریاست بنیامین نتانیاهو به روند توسعه شهرک‌سازی در کرانه باختری ادامه می‌دهد و در تازه‌ترین اقدام، با شورای شهرک‌های شمال کرانه باختری توافقی برای احداث ۱۲ هزار واحد جدید امضا کرده است.

بر اساس این گزارش، این توافق با حضور و حمایت مستقیم نتانیاهو انجام شده و در کنار آن، بودجه‌ای معادل ۸ میلیارد شکل برای توسعه زیرساخت‌های شهرک‌های صهیونیست‌نشین اختصاص یافته است.

طبق جزئیات منتشرشده، یک‌ونیم میلیارد شکل از این بودجه به زیرساخت‌های اصلی و ۷ میلیارد شکل به توسعه زیرساخت‌های جانبی، از جمله اجرای پروژه‌های عمرانی، توسعه مراکز عمومی، اتصال شهرک‌های قدیمی و جدید و تقویت شهرک‌های موجود اختصاص خواهد یافت.

این طرح همچنین شامل احداث و توسعه جاده‌ها، تقاطع‌ها، میدان‌ها، شبکه‌های فاضلاب، فضاهای عمومی و توسعه مناطق باز است و برای نخستین‌بار، الگوی توافق جامع توسعه شهرک‌های غیر قانونی را به یک شورای منطقه‌ای و مناطق روستایی نیز گسترش می‌دهد.

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