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شیخ غازی حنینه تاکید کرد؛

رهبر شهید حتی پیش از انقلاب اسلامی هم پرچمدار وحدت بودند

۲۴ تیر ۱۴۰۵ - ۱۶:۰۴
کد مطلب: 1840622
رهبر شهید حتی پیش از انقلاب اسلامی هم پرچمدار وحدت بودند

شیخ غازی حنینه رئیس هیئت امنای تجمع علمای مسلمان لبنان تصریح کرد که رهبر شهید انقلاب اسلامی، آیت‌الله سید علی خامنه ای(رضوان الله تعالی علیه) پرچمدار وحدت در مرحله پیش از پیروزی انقلاب اسلامی بودند.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شیخ غازی حنینه رئیس هیئت امنای تجمع علمای مسلمان لبنان در گفت‌وگویی پیرامون مراسم وداع و تشییع حماسی و میلیونی شهید آیت سید علی خامنه‌ای تصریح کرد که رهبر شهید انقلاب اسلامی، آیت‌الله سید علی خامنه‌ای(رضوان الله تعالی علیه) پرچمدار وحدت در مرحله پیش از پیروزی انقلاب اسلامی بود و دلیل آن، اقدام معظم له در ترجمه کتابهای سید قطب و ویرایش و چاپ آن برای آگاه سازی جوانان بود.

وی تاکید کرد که رهبر شهید پس از آنکه رهبری جمهوری اسلامی ایران را برعهده گرفتتند، تمام سخنرانی هایشان حول محور وحدت بود و در تمام بیاناتشان دعوت به وحدت می کردند و تمام موانع را پشت سر گذاشتند، میراث وحدت بخش معظم له که دعوت به وحدت می کرد، طرحهای دشمن در فلسطین، لبنان، عراق و یمن را ناکام گذاشت.

رئیس هیئت امنای تجمع علمای مسلمان لبنان در خصوص مفهوم تمدن اسلامی و ویژگی های آن در مقایسه با دیگر تمدن ها خاطر نشان کرد: مفهوم تمدن مبتنی بر عقیده، فرهنگ، رفتارهای شایسته و ارزشهای متعالی و شریعتی است که زندگی مردم را بر اساس عدالت، برابری و احقاق حقوق تنظیم می کند.

این عالم لبنانی اضافه کرد: از نظر معنای موضوعی صحیح، هیچ تمدنی که این شروط را به همراه داشته باشد به جز تمدن اسلامی وجود ندارد، زیرا تمدن اسلامی یک تمدن جامع و دربرگیرنده تمام مفاهیمی است که باید وجود داشته باشد.این دیدگاه نباید مبتنی بر تعصب باشد، بلکه مبتنی بر ایمان است، زیرا اسلام پاک‌ترین و صادق‌ترین رسالتهاست و ارزشهایی را به همراه دارد که از طریق آن انسان به بالاترین جایگاه ها تعالی پیدا می کند.

شیخ حنینه درباره رابطه تمدن اسلامی با پروژه و طرح مقاومت تصریح کرد که تمدن بدون قدرت و دفاع، ضعیف و در معرض شکست خواهد بود که مستکبران بر آن غلبه می‌کنند، به همین سبب، خداوند مضامین و مفاهیم تمدن اسلامی را اینگونه برای ما مشخص کرده است: و در برابر دشمنان هر قدر توانائی دارید از نیرو و قدرت آماده سازید»!(آیه 60 سوره انفال) زیرا دشمن، نه زبان عقل و منطق و گفتگو بلکه زبان قدرت و زور و رویارویی و مبارزه را می فهمد.

شیخ حنینه درباره چگونگی تبلور این دیدگاه در انقلاب اسلامی ایران ابراز عقیده کرد: امام خمینی(ره) و پس از ایشان، آیت‌الله خامنه‌ای(رضوان الله تعالی علیه)، مفاهیم تمدن اسلامی را بر اساس آمادگی و تامین تمام ارکان و پایه های قدرت پایه ریزی کردند.

وی ادامه داد: یکی از دستاوردهای این انقلاب دارای بعد تمدنی، شکل گیری محور مقاومت در لبنان، فلسطین، عراق و یمن است. شیخ حنینه تصریح کرد که این قدرتهای محور مقاومت بودند که مستکبران را به عقب راندند و امروز ما می‌بینیم که دشمنان آمریکایی و صهیونیستی در برابر ضربات مقاومت دچار تزلزل شده اند.

این فعال و مبلغ مطرح اسلامی در لبنان درباره مسئولیتهای محور مقاومت گفت: مسئولیتهای اساسی محور مقاومت شامل دفاع از حق، فداکاری و جانفشانی به خاطر حفظ حقوق مشروع در فلسطین، یمن، عراق، لبنان و ایران است. جهان شاهد فداکاری و جانفشانی زیادی در فلسطین است، ما ایمان داریم که همانطور آیت‌الله خامنه ای(رضوان الله تعالی علیه) فرمودند: فلسطین، کلید تغییر در جهان است.

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شیخ حنینه در پاسخ به سؤالی در خصوص تحولات کنونی در سطح جهان در سایه این پروژه تمدنی اظهار داشت: امروز شاهد تغییرات ژئو سیاسی، فکری و فرهنگی در آمریکا، اروپا، آسیای میانه و جهان اسلام و کشورهای عربی هستیم، در آمریکا فقط در یک روز، 10 میلیون نفر در اعتراض به جنایات رژیم صهیونیستی در غزه تظاهرات کردند که این حضور قبلا سابقه نداشت و این دلیل و نشانه تاثیرگذاری انقلاب اسلامی و فکر و اندیشه مقاومت است، همانطور که شاهد بودیم که صندوق‌های رای در انتخابات در بسیاری از کشورها هم رهبران وابسته به غرب را از صحنه سیاسی کنار زد و سرنگون کرد.

این اندیشمند اسلامی لبنانی در خصوص تجلی وحدت در جامعه ایران پس از شهادت قائد امت گفت: با وجودی که شهادت آیت الله خامنه ای(رضوان الله تعالی علیه) یک واقعه دردناک است، اما وحدتی که معظم له در جامعه ایجاد کرد، تمام قومیتها و نژادها را در ایران حول رهبری متحد کرد و این راز ایستادگی و مقاومت جمهوری اسلامی ایران در سخت ترین مراحل است.

رئیس هیئت امنای تجمع علمای مسلمان لبنان در پایان خاطر نشان کرد: دیدگاه تثبیت مقاومت در تمدن اسلامی و نهادینه کردن آن، نه صرفا یک نظریه بلکه طرح و برنامه مبتنی بر قدرت و وحدت است و تجربه ثابت کرده است که این ترکیب که در اندیشه های رهبر شهید انقلاب اسلامی آیت‌الله سید علی خامنه ای(رضوان الله تعالی علیه) تجلی یافته است، طرح ها و پروژه های استعماری را ناکام می گذارد و سبب رهایی ملتها(از چنگ ظلم و دیکتاتوری و اشغالگری) می شود.

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