رهبر شهید حتی پیش از انقلاب اسلامی هم پرچمدار وحدت بودند

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شیخ غازی حنینه رئیس هیئت امنای تجمع علمای مسلمان لبنان در گفت‌وگویی پیرامون مراسم وداع و تشییع حماسی و میلیونی شهید آیت سید علی خامنه‌ای تصریح کرد که رهبر شهید انقلاب اسلامی، آیت‌الله سید علی خامنه‌ای(رضوان الله تعالی علیه) پرچمدار وحدت در مرحله پیش از پیروزی انقلاب اسلامی بود و دلیل آن، اقدام معظم له در ترجمه کتابهای سید قطب و ویرایش و چاپ آن برای آگاه سازی جوانان بود.

وی تاکید کرد که رهبر شهید پس از آنکه رهبری جمهوری اسلامی ایران را برعهده گرفتتند، تمام سخنرانی هایشان حول محور وحدت بود و در تمام بیاناتشان دعوت به وحدت می کردند و تمام موانع را پشت سر گذاشتند، میراث وحدت بخش معظم له که دعوت به وحدت می کرد، طرحهای دشمن در فلسطین، لبنان، عراق و یمن را ناکام گذاشت.

رئیس هیئت امنای تجمع علمای مسلمان لبنان در خصوص مفهوم تمدن اسلامی و ویژگی های آن در مقایسه با دیگر تمدن ها خاطر نشان کرد: مفهوم تمدن مبتنی بر عقیده، فرهنگ، رفتارهای شایسته و ارزشهای متعالی و شریعتی است که زندگی مردم را بر اساس عدالت، برابری و احقاق حقوق تنظیم می کند.

این عالم لبنانی اضافه کرد: از نظر معنای موضوعی صحیح، هیچ تمدنی که این شروط را به همراه داشته باشد به جز تمدن اسلامی وجود ندارد، زیرا تمدن اسلامی یک تمدن جامع و دربرگیرنده تمام مفاهیمی است که باید وجود داشته باشد.این دیدگاه نباید مبتنی بر تعصب باشد، بلکه مبتنی بر ایمان است، زیرا اسلام پاک‌ترین و صادق‌ترین رسالتهاست و ارزشهایی را به همراه دارد که از طریق آن انسان به بالاترین جایگاه ها تعالی پیدا می کند.

شیخ حنینه درباره رابطه تمدن اسلامی با پروژه و طرح مقاومت تصریح کرد که تمدن بدون قدرت و دفاع، ضعیف و در معرض شکست خواهد بود که مستکبران بر آن غلبه می‌کنند، به همین سبب، خداوند مضامین و مفاهیم تمدن اسلامی را اینگونه برای ما مشخص کرده است: و در برابر دشمنان هر قدر توانائی دارید از نیرو و قدرت آماده سازید»!(آیه 60 سوره انفال) زیرا دشمن، نه زبان عقل و منطق و گفتگو بلکه زبان قدرت و زور و رویارویی و مبارزه را می فهمد.

شیخ حنینه درباره چگونگی تبلور این دیدگاه در انقلاب اسلامی ایران ابراز عقیده کرد: امام خمینی(ره) و پس از ایشان، آیت‌الله خامنه‌ای(رضوان الله تعالی علیه)، مفاهیم تمدن اسلامی را بر اساس آمادگی و تامین تمام ارکان و پایه های قدرت پایه ریزی کردند.

وی ادامه داد: یکی از دستاوردهای این انقلاب دارای بعد تمدنی، شکل گیری محور مقاومت در لبنان، فلسطین، عراق و یمن است. شیخ حنینه تصریح کرد که این قدرتهای محور مقاومت بودند که مستکبران را به عقب راندند و امروز ما می‌بینیم که دشمنان آمریکایی و صهیونیستی در برابر ضربات مقاومت دچار تزلزل شده اند.

این فعال و مبلغ مطرح اسلامی در لبنان درباره مسئولیتهای محور مقاومت گفت: مسئولیتهای اساسی محور مقاومت شامل دفاع از حق، فداکاری و جانفشانی به خاطر حفظ حقوق مشروع در فلسطین، یمن، عراق، لبنان و ایران است. جهان شاهد فداکاری و جانفشانی زیادی در فلسطین است، ما ایمان داریم که همانطور آیت‌الله خامنه ای(رضوان الله تعالی علیه) فرمودند: فلسطین، کلید تغییر در جهان است.

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شیخ حنینه در پاسخ به سؤالی در خصوص تحولات کنونی در سطح جهان در سایه این پروژه تمدنی اظهار داشت: امروز شاهد تغییرات ژئو سیاسی، فکری و فرهنگی در آمریکا، اروپا، آسیای میانه و جهان اسلام و کشورهای عربی هستیم، در آمریکا فقط در یک روز، 10 میلیون نفر در اعتراض به جنایات رژیم صهیونیستی در غزه تظاهرات کردند که این حضور قبلا سابقه نداشت و این دلیل و نشانه تاثیرگذاری انقلاب اسلامی و فکر و اندیشه مقاومت است، همانطور که شاهد بودیم که صندوق‌های رای در انتخابات در بسیاری از کشورها هم رهبران وابسته به غرب را از صحنه سیاسی کنار زد و سرنگون کرد.

این اندیشمند اسلامی لبنانی در خصوص تجلی وحدت در جامعه ایران پس از شهادت قائد امت گفت: با وجودی که شهادت آیت الله خامنه ای(رضوان الله تعالی علیه) یک واقعه دردناک است، اما وحدتی که معظم له در جامعه ایجاد کرد، تمام قومیتها و نژادها را در ایران حول رهبری متحد کرد و این راز ایستادگی و مقاومت جمهوری اسلامی ایران در سخت ترین مراحل است.

رئیس هیئت امنای تجمع علمای مسلمان لبنان در پایان خاطر نشان کرد: دیدگاه تثبیت مقاومت در تمدن اسلامی و نهادینه کردن آن، نه صرفا یک نظریه بلکه طرح و برنامه مبتنی بر قدرت و وحدت است و تجربه ثابت کرده است که این ترکیب که در اندیشه های رهبر شهید انقلاب اسلامی آیت‌الله سید علی خامنه ای(رضوان الله تعالی علیه) تجلی یافته است، طرح ها و پروژه های استعماری را ناکام می گذارد و سبب رهایی ملتها(از چنگ ظلم و دیکتاتوری و اشغالگری) می شود.

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