به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ بر اساس تصمیم وزارت انرژی و آب لبنان، هزینه بند «جایگزینی کپسول‌های گاز» در جدول رسمی قیمت‌گذاری از ۱.۴ دلار به ۱.۷ دلار افزایش یافته است. با اجرای این مصوبه، مصرف‌کنندگان برای هر تن گاز حدود ۳۰ دلار بیشتر پرداخت خواهند کرد و قیمت فروش هر کپسول ۱۰ کیلویی نیز به حدود یک میلیون و ۱۱۵ هزار لیره لبنان، معادل ۱۲.۴۵ دلار، رسیده است.

«فرید زینون» رئیس اتحادیه توزیع‌کنندگان گاز لبنان با بیان اینکه افزایش اخیر تنها ۳۰ سنت برای هر کپسول است، تأکید کرد این هزینه ارتباطی با افزایش ۱۰ درصدی قیمت‌ها ندارد. به گفته وی، بند جایگزینی کپسول‌ها از سال ۲۰۱۶ در ساختار قیمت‌گذاری وجود داشته و تاکنون حدود ۸۵ درصد از کپسول‌های موجود در بازار تعویض شده‌اند.

زینون همچنین این افزایش را موقتی دانست و گفت هدف از آن تأمین هزینه جایگزینی کپسول‌هایی است که در جریان حملات رژیم صهیونیستی آسیب دیده‌اند. وی از واحدهای عرضه‌کننده خواست قیمت‌های مصوب را رعایت کنند و از وزارت اقتصاد نیز خواست با تشدید نظارت‌ها از هرگونه گران‌فروشی جلوگیری کند.

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